النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تحذر: ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد مسلمي "الروهينجا" مستغلةً انشغال العالم بـ"كورونا"

مقررة حقوق الإنسان طالبت بإجراء تحقيق دولي

حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، التي ستترك منصبها قريباً، من أن الجيش هناك ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولايتي راخين وتشين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وقالت "لي" في آخر بيان لها في منصب المبعوثة الحقوقية، الذي تولته لستّ سنوات: "بينما العالم منشغل بوباء كوفيد-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين مستهدفاً السكان المدنيين"، داعية إلى تحقيق دولي في الأمر.

وبينت المقررة الخاصة الكورية الجنوبية أن القوات المسلحة كثفت هجماتها على المدنيين في الأسابيع الماضية بضربات جوية وأخرى بالمدفعية، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يردّ متحدثان باسم الجيش ومتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية لطلب تعليق، وينفي الجيش استهداف المدنيين، وأعلن جماعة جيش أراكان المتمردة منظمة إرهابية.

الروهينجا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تحذر: ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد مسلمي "الروهينجا" مستغلةً انشغال العالم بـ"كورونا"
سبق

حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، التي ستترك منصبها قريباً، من أن الجيش هناك ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولايتي راخين وتشين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وقالت "لي" في آخر بيان لها في منصب المبعوثة الحقوقية، الذي تولته لستّ سنوات: "بينما العالم منشغل بوباء كوفيد-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين مستهدفاً السكان المدنيين"، داعية إلى تحقيق دولي في الأمر.

وبينت المقررة الخاصة الكورية الجنوبية أن القوات المسلحة كثفت هجماتها على المدنيين في الأسابيع الماضية بضربات جوية وأخرى بالمدفعية، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يردّ متحدثان باسم الجيش ومتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية لطلب تعليق، وينفي الجيش استهداف المدنيين، وأعلن جماعة جيش أراكان المتمردة منظمة إرهابية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:09 PM

الأمم المتحدة تحذر: ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد مسلمي "الروهينجا" مستغلةً انشغال العالم بـ"كورونا"

مقررة حقوق الإنسان طالبت بإجراء تحقيق دولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
934

حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، التي ستترك منصبها قريباً، من أن الجيش هناك ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولايتي راخين وتشين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وقالت "لي" في آخر بيان لها في منصب المبعوثة الحقوقية، الذي تولته لستّ سنوات: "بينما العالم منشغل بوباء كوفيد-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين مستهدفاً السكان المدنيين"، داعية إلى تحقيق دولي في الأمر.

وبينت المقررة الخاصة الكورية الجنوبية أن القوات المسلحة كثفت هجماتها على المدنيين في الأسابيع الماضية بضربات جوية وأخرى بالمدفعية، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يردّ متحدثان باسم الجيش ومتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية لطلب تعليق، وينفي الجيش استهداف المدنيين، وأعلن جماعة جيش أراكان المتمردة منظمة إرهابية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,347
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,750
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة