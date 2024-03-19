وزير الشؤون الإسلامية: كلمة الملك وافية ضافية تحمل النصح والمحبة لأبنائه

قال إنها اتسمت بالصراحة لما ينبغي عمله تجاه الظروف التي تمر بها الأمة

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالمضامين السامية في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها مساء اليوم لعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة، واصفاً الكلمة بالوافية الضافية ذات مضامين تحمل النصح والمحبة والصراحة؛ لما ينبغي عمله تجاه الظروف التي تمر بها الأمة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، قال فيها: "كلمة وافية ضافية وأبوية وجهها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل لأبنائه وبناته المواطنين والمقيمن وفيها مضامين واضحة جلية كلها شفقة ونصح ومحبة وصراحة وصدق.

وأضاف: "تبين هذه الكلمة ما ينبغي عمله في هذه الظروف الصعبة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في العالم، مختتماً تغريدته بسؤال السلامة للجميع".