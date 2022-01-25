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محاكمة ممرضة بريطانية متهمة بقتل 8 رضّع

مثلت عبر الفيديو.. ونفت الاتهامات الموجّهة

مثلت ممرضة بريطانية، متهمة بقتل ثمانية أطفال رضّع في وحدة حديثي الولادة، أمام المحكمة في جلسة استماع قبل محاكمتها.

ونفت الممرضة، لوسي ليتبي؛ البالغة من العمر 32 عاماً من هيريفورد، قتل خمسة أولاد وثلاث فتيات في مستشفى الكونتيسة تشيستر بين يونيو 2015 ويونيو 2016، كما نفت محاولتها قتل خمسة أولاد وخمس فتيات آخرين.

وظهرت "لوسي" عبر فيديو في محكمة تشيستر كراون من غرفة في "إتش إم بي" برونزفيلد في آشفورد.

وتضمنت الجلسة ترتيبات ما قبل المحاكمة في محكمة التاج في مانشستر، التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من أكتوبر المقبل، وتستمر ستة أشهر.

وتقرر تحديد جلستين أخريين قبل المحاكمة، في أبريل ويونيو أو يوليو، قبل إعادة المتهمة إلى مركز الحجز حتى جلسة الاستماع التالية.

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محاكمة ممرضة بريطانية متهمة بقتل 8 رضّع
سبق

مثلت ممرضة بريطانية، متهمة بقتل ثمانية أطفال رضّع في وحدة حديثي الولادة، أمام المحكمة في جلسة استماع قبل محاكمتها.

ونفت الممرضة، لوسي ليتبي؛ البالغة من العمر 32 عاماً من هيريفورد، قتل خمسة أولاد وثلاث فتيات في مستشفى الكونتيسة تشيستر بين يونيو 2015 ويونيو 2016، كما نفت محاولتها قتل خمسة أولاد وخمس فتيات آخرين.

وظهرت "لوسي" عبر فيديو في محكمة تشيستر كراون من غرفة في "إتش إم بي" برونزفيلد في آشفورد.

وتضمنت الجلسة ترتيبات ما قبل المحاكمة في محكمة التاج في مانشستر، التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من أكتوبر المقبل، وتستمر ستة أشهر.

وتقرر تحديد جلستين أخريين قبل المحاكمة، في أبريل ويونيو أو يوليو، قبل إعادة المتهمة إلى مركز الحجز حتى جلسة الاستماع التالية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
01:07 PM

محاكمة ممرضة بريطانية متهمة بقتل 8 رضّع

مثلت عبر الفيديو.. ونفت الاتهامات الموجّهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مثلت ممرضة بريطانية، متهمة بقتل ثمانية أطفال رضّع في وحدة حديثي الولادة، أمام المحكمة في جلسة استماع قبل محاكمتها.

ونفت الممرضة، لوسي ليتبي؛ البالغة من العمر 32 عاماً من هيريفورد، قتل خمسة أولاد وثلاث فتيات في مستشفى الكونتيسة تشيستر بين يونيو 2015 ويونيو 2016، كما نفت محاولتها قتل خمسة أولاد وخمس فتيات آخرين.

وظهرت "لوسي" عبر فيديو في محكمة تشيستر كراون من غرفة في "إتش إم بي" برونزفيلد في آشفورد.

وتضمنت الجلسة ترتيبات ما قبل المحاكمة في محكمة التاج في مانشستر، التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من أكتوبر المقبل، وتستمر ستة أشهر.

وتقرر تحديد جلستين أخريين قبل المحاكمة، في أبريل ويونيو أو يوليو، قبل إعادة المتهمة إلى مركز الحجز حتى جلسة الاستماع التالية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,902
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,695
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