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تجاوباً مع ما نشرته "سبق".. "الكهرباء" تبدأ تنفيذ الخط الأرضي المغذي لـ"فيفاء"

لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة.. بتكلفة 20 مليون ريال والتنفيذ 6 أشهر

شرعت الشركة السعودية للكهرباء في تنفيذ الخط الأرضي المغذي لمحافظة فيفاء، والذي تم إقراره مؤخراً ضمن الحلول المعتمدة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمحافظة فيفاء.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب كهرباء فيفاء بالنيابة، المهندس عبدالعزير متعب المالكي، أنه بدأ تنفيذ المشروع بمتابعة من مدير عام كهرباء منطقة جازان، المهندس علي بن محمد آل عطيف، حيث شرع المقاول في العمل من محطة المخراقي على وادي جورى.


ولفت "المالكي" إلى أن المشروع يسير على امتداد طريق 12، وصولاً إلى محطة الكهرباء بالنفيعة في أعلى محافظة فيفاء، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليون ريال وفترة التنفيذ 6 أشهر.


وكانت "سبق" قد ناقشت عبر عدة تقارير إعلامية، مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء في محافظة فيفاء، ونقلت معاناة الأهالي ومناشداتهم لإيجاد الحلول.

فيفاء الشركة السعودية للكهرباء مدير مكتب كهرباء فيفاء بالنيابة عبدالعزيز المالكي تنفيذ الخط الأرضي المغذي لفيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوباً مع ما نشرته "سبق".. "الكهرباء" تبدأ تنفيذ الخط الأرضي المغذي لـ"فيفاء"
سبق

شرعت الشركة السعودية للكهرباء في تنفيذ الخط الأرضي المغذي لمحافظة فيفاء، والذي تم إقراره مؤخراً ضمن الحلول المعتمدة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمحافظة فيفاء.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب كهرباء فيفاء بالنيابة، المهندس عبدالعزير متعب المالكي، أنه بدأ تنفيذ المشروع بمتابعة من مدير عام كهرباء منطقة جازان، المهندس علي بن محمد آل عطيف، حيث شرع المقاول في العمل من محطة المخراقي على وادي جورى.


ولفت "المالكي" إلى أن المشروع يسير على امتداد طريق 12، وصولاً إلى محطة الكهرباء بالنفيعة في أعلى محافظة فيفاء، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليون ريال وفترة التنفيذ 6 أشهر.


وكانت "سبق" قد ناقشت عبر عدة تقارير إعلامية، مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء في محافظة فيفاء، ونقلت معاناة الأهالي ومناشداتهم لإيجاد الحلول.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:47 PM

تجاوباً مع ما نشرته "سبق".. "الكهرباء" تبدأ تنفيذ الخط الأرضي المغذي لـ"فيفاء"

لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة.. بتكلفة 20 مليون ريال والتنفيذ 6 أشهر

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
1
1,941

شرعت الشركة السعودية للكهرباء في تنفيذ الخط الأرضي المغذي لمحافظة فيفاء، والذي تم إقراره مؤخراً ضمن الحلول المعتمدة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمحافظة فيفاء.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب كهرباء فيفاء بالنيابة، المهندس عبدالعزير متعب المالكي، أنه بدأ تنفيذ المشروع بمتابعة من مدير عام كهرباء منطقة جازان، المهندس علي بن محمد آل عطيف، حيث شرع المقاول في العمل من محطة المخراقي على وادي جورى.


ولفت "المالكي" إلى أن المشروع يسير على امتداد طريق 12، وصولاً إلى محطة الكهرباء بالنفيعة في أعلى محافظة فيفاء، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليون ريال وفترة التنفيذ 6 أشهر.


وكانت "سبق" قد ناقشت عبر عدة تقارير إعلامية، مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء في محافظة فيفاء، ونقلت معاناة الأهالي ومناشداتهم لإيجاد الحلول.

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