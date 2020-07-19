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لجنة "الأسرة والشباب" بـ"الشورى" تناقش أول تقرير سنوي لوزارة الرياضة

يعدّ الأول منذ صدور الأمر الملكي بتحويل الهيئة العامة إلى "وزارة "

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، ومشاركة مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، وعدد من وكلاء الوزارة اجتماعاً (عن بعد).

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441هـ وعدداً من المحاور محل الاستفسار من قبل أعضاء اللجنة حول الجوانب التنظيمية والإدارية، والخطط الاستراتيجية للوزارة.

كما استعرض المجتمعون الخدمات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة في القطاع الرياضي والشبابي.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع التي تم طرحها في الاجتماع؛ تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس؛ للمناقشة العامة خلال الفترة القادمة.


يذكر أن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، محل الدراسة يعد الأول منذ صدور الأمر الملكي خلال العام الحالي القاضي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى (وزارة الرياضة).

وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة "الأسرة والشباب" بـ"الشورى" تناقش أول تقرير سنوي لوزارة الرياضة
سبق

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، ومشاركة مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، وعدد من وكلاء الوزارة اجتماعاً (عن بعد).

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441هـ وعدداً من المحاور محل الاستفسار من قبل أعضاء اللجنة حول الجوانب التنظيمية والإدارية، والخطط الاستراتيجية للوزارة.

كما استعرض المجتمعون الخدمات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة في القطاع الرياضي والشبابي.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع التي تم طرحها في الاجتماع؛ تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس؛ للمناقشة العامة خلال الفترة القادمة.


يذكر أن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، محل الدراسة يعد الأول منذ صدور الأمر الملكي خلال العام الحالي القاضي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى (وزارة الرياضة).

وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
03:38 PM

لجنة "الأسرة والشباب" بـ"الشورى" تناقش أول تقرير سنوي لوزارة الرياضة

يعدّ الأول منذ صدور الأمر الملكي بتحويل الهيئة العامة إلى "وزارة "

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، ومشاركة مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، وعدد من وكلاء الوزارة اجتماعاً (عن بعد).

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441هـ وعدداً من المحاور محل الاستفسار من قبل أعضاء اللجنة حول الجوانب التنظيمية والإدارية، والخطط الاستراتيجية للوزارة.

كما استعرض المجتمعون الخدمات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة في القطاع الرياضي والشبابي.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع التي تم طرحها في الاجتماع؛ تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس؛ للمناقشة العامة خلال الفترة القادمة.


يذكر أن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، محل الدراسة يعد الأول منذ صدور الأمر الملكي خلال العام الحالي القاضي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى (وزارة الرياضة).

وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.

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