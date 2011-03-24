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"الحارثي" يحصد الماجستير في القياس والتقويم من جامعة تبوك

حصل عبدالله بن راضي الحارثي على درجة الماجستير في تخصص القياس والتقويم من جامعة تبوك.

وكان بحث الحارثي بعنوان "البنية العاملية لمقياس الميول المهنية المصوَّر لطلبة الصف الأول الثانوي في تبوك"، المعتمد على مشروع مسارات الثانوية العامة الذي أطلقته وزارة التعليم، وسوف يبدأ تطبيقه العام القادم في مدارس الثانوية للتعليم العام.

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"الحارثي" يحصد الماجستير في القياس والتقويم من جامعة تبوك
سبق

حصل عبدالله بن راضي الحارثي على درجة الماجستير في تخصص القياس والتقويم من جامعة تبوك.

وكان بحث الحارثي بعنوان "البنية العاملية لمقياس الميول المهنية المصوَّر لطلبة الصف الأول الثانوي في تبوك"، المعتمد على مشروع مسارات الثانوية العامة الذي أطلقته وزارة التعليم، وسوف يبدأ تطبيقه العام القادم في مدارس الثانوية للتعليم العام.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:17 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
07:04 AM

"الحارثي" يحصد الماجستير في القياس والتقويم من جامعة تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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حصل عبدالله بن راضي الحارثي على درجة الماجستير في تخصص القياس والتقويم من جامعة تبوك.

وكان بحث الحارثي بعنوان "البنية العاملية لمقياس الميول المهنية المصوَّر لطلبة الصف الأول الثانوي في تبوك"، المعتمد على مشروع مسارات الثانوية العامة الذي أطلقته وزارة التعليم، وسوف يبدأ تطبيقه العام القادم في مدارس الثانوية للتعليم العام.

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