"الحارثي" يحصد الماجستير في القياس والتقويم من جامعة تبوك

حصل عبدالله بن راضي الحارثي على درجة الماجستير في تخصص القياس والتقويم من جامعة تبوك.

وكان بحث الحارثي بعنوان "البنية العاملية لمقياس الميول المهنية المصوَّر لطلبة الصف الأول الثانوي في تبوك"، المعتمد على مشروع مسارات الثانوية العامة الذي أطلقته وزارة التعليم، وسوف يبدأ تطبيقه العام القادم في مدارس الثانوية للتعليم العام.