هل الماء الحار والشمس كفيلان بقتل "كورونا"؟ "الصحة" تجيب

قالت: يندرج تحت عائلة الفيروسات التنفسية وهذا هو المتوقع

هل إذا تعرَّض فيروس كورونا لدرجة حرارة عالية لا يعيش؟ وهل الماء الحار والتعرُّض للشمس يفيان بالغرض؟.. سؤالان ردَّ عليهما اليوم، حساب الصحة (937) على "تويتر" بالتوضيح.

وفي التفاصيل، قالت "الصحة": لا يوجد دليل علمي قاطع تحديداً فيما يخص فيروس كورونا, لكن استناداً إلى ما هو معروفٌ من انحسار نشاط الفيروسات التنفسية بشكل عام مع ارتفاع درجة الحرارة، وكون فيروس كورونا يندرج تحت عائلة الفيروسات التنفسية، فمن المتوقع أن يقل تسجيل الحالات مع ارتفاع درجة الحرارة، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".