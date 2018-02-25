تعليق التدريب والدراسة في عدد من معاهد وكليات التقنية بمحافظات الرياض

بسبب الأحوال الجوية وتقارير هيئة الأرصاد

أعلن عدد من المعاهد الصناعية وكليات التقنية بمنطقة الرياض تعليق التدريب اليوم الأحد؛ وذلك نظرًا للحالة الجوية، وبناء على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وشمل تعليق التدريب: المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بعفيف، المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي، المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، القويعية، ثادق، رماح، السليل، وادي الدواسر والأفلاج.

كما شمل تعليق الدراسة كلية التقنية للبنين والبنات بالدوادمي.

وقد نبهت تقنية البنات بأن تعليق الدوام يشمل متدربات التدريب التعاوني أيضًا.