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"المختبر المتنقل للكشف السريع عن العينات البيولوجية" يشارك في محاربة كورونا

تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة وإمارة منطقة المدينة المنورة، على الكشف عن العينات البيولوجية الخطرة وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية للكشف والرصد، وبشكل دقيق وسريع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق المختبرات المتنقلة عالية التقنية للكشف السريع عن العينات البيولوجية.

وتحتوي العربة المتنقلة على أحدث المعدات للكشف عن أي عينات بيولوجية خطرة غير معروفة، وتحديدها، والتعرف عليها، إضافة إلى التقنية العالية المتطورة.

ويعمل في العربة المتنقلة كوادر وطنية متخصصة للكشف عن العينات وتحليلها.

ويستطيع المختبر المتنقل الوصول إلى أي موقع في السعودية بسرعة وكفاءة عالية.

https://twitter.com/imarat_almadina/status/1251155957876285444

فيروس كورونا الجديد

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"المختبر المتنقل للكشف السريع عن العينات البيولوجية" يشارك في محاربة كورونا
سبق

تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة وإمارة منطقة المدينة المنورة، على الكشف عن العينات البيولوجية الخطرة وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية للكشف والرصد، وبشكل دقيق وسريع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق المختبرات المتنقلة عالية التقنية للكشف السريع عن العينات البيولوجية.

وتحتوي العربة المتنقلة على أحدث المعدات للكشف عن أي عينات بيولوجية خطرة غير معروفة، وتحديدها، والتعرف عليها، إضافة إلى التقنية العالية المتطورة.

ويعمل في العربة المتنقلة كوادر وطنية متخصصة للكشف عن العينات وتحليلها.

ويستطيع المختبر المتنقل الوصول إلى أي موقع في السعودية بسرعة وكفاءة عالية.

https://twitter.com/imarat_almadina/status/1251155957876285444

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:19 PM

"المختبر المتنقل للكشف السريع عن العينات البيولوجية" يشارك في محاربة كورونا

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
2
7,001

تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة وإمارة منطقة المدينة المنورة، على الكشف عن العينات البيولوجية الخطرة وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية للكشف والرصد، وبشكل دقيق وسريع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق المختبرات المتنقلة عالية التقنية للكشف السريع عن العينات البيولوجية.

وتحتوي العربة المتنقلة على أحدث المعدات للكشف عن أي عينات بيولوجية خطرة غير معروفة، وتحديدها، والتعرف عليها، إضافة إلى التقنية العالية المتطورة.

ويعمل في العربة المتنقلة كوادر وطنية متخصصة للكشف عن العينات وتحليلها.

ويستطيع المختبر المتنقل الوصول إلى أي موقع في السعودية بسرعة وكفاءة عالية.

https://twitter.com/imarat_almadina/status/1251155957876285444

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