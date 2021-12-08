عدا ثلاث.. الحصيني عن طقس الأربعاء: أجواء باردة على معظم المناطق

سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة ومنخفض جوي على شرق البحر المتوسط

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء المتوقعة اليوم الأربعاء، باردة تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة عدا مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان؛ أجواء معتدلة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة، ومنخفض جوي على شرق البحر المتوسط.