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قانوني يكشف عن ماذا تغير عن السابق في الحقوق والواجبات في العقد الموحد لتأجير السيارات

بعد اعتبار العقد الإلكتروني سندًا تنفيذيًّا بدءًا من مطلع عام 2022م

كشف المحامي عبدالمجيد الموسى عن ماذا تغير عن السابق والحقوق والواجبات في العقد الموحد لتأجير السيارات على كل طرف في العقد الإلكتروني الموثق.

وقال "الموسى" عبر برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية إن العقود السابقة لتأجير السيارات كانت على سبيل المثال المستأجر يتجه فيها لاستئجار سيارة لخمسة أيام، وبعد انتهاء مدة العقد التأجيري يتم سداد جزء من المبلغ، والمبلغ المتبقي لم يسدد. وفي هذه الحالة يضطر صاحب مكتب التأجير للاتجاه إلى رفع دعوى قضائية؛ وبالتالي تأخذ وقتًا وإجراءات حتى يصدر الحكم، وكيف يتم الإثبات وخلافه.

وأشار "الموسى": أما الآن فقد جاء النظام الجديد بعد اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًّا، بدءا من مطلع عام 2022م، وأُعطي الصيغة التنفيذية في العقد مكتمل الأركان وفقًا للضوابط النظامية والاشتراطات التي تنظمها الجهات المختصة؛ فيصبح بمنزلة الحكم القضائي، وفي حال لم يتم تسديد قيمة إيجار السيارة مباشرة يتوجه صاحب مكتب تأجير السيارات إلى محكمة التنفيذ لإيقاف الخدمات. والتنفيذ الجبري تضمَّن سداد المستأجر خلال خمسة أيام من التبليغ.

هذا النظام أصبح الآن يحفظ الحقوق بين مكاتب تأجير السيارات والمستخدم من خلال العقد الإلكتروني الموثق الذي ينص على تنظيم الإجراءات بما يخص تأجير السيارات بين المتعاقدين.

العقد الموحد لتأجير السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قانوني يكشف عن ماذا تغير عن السابق في الحقوق والواجبات في العقد الموحد لتأجير السيارات
سبق

كشف المحامي عبدالمجيد الموسى عن ماذا تغير عن السابق والحقوق والواجبات في العقد الموحد لتأجير السيارات على كل طرف في العقد الإلكتروني الموثق.

وقال "الموسى" عبر برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية إن العقود السابقة لتأجير السيارات كانت على سبيل المثال المستأجر يتجه فيها لاستئجار سيارة لخمسة أيام، وبعد انتهاء مدة العقد التأجيري يتم سداد جزء من المبلغ، والمبلغ المتبقي لم يسدد. وفي هذه الحالة يضطر صاحب مكتب التأجير للاتجاه إلى رفع دعوى قضائية؛ وبالتالي تأخذ وقتًا وإجراءات حتى يصدر الحكم، وكيف يتم الإثبات وخلافه.

وأشار "الموسى": أما الآن فقد جاء النظام الجديد بعد اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًّا، بدءا من مطلع عام 2022م، وأُعطي الصيغة التنفيذية في العقد مكتمل الأركان وفقًا للضوابط النظامية والاشتراطات التي تنظمها الجهات المختصة؛ فيصبح بمنزلة الحكم القضائي، وفي حال لم يتم تسديد قيمة إيجار السيارة مباشرة يتوجه صاحب مكتب تأجير السيارات إلى محكمة التنفيذ لإيقاف الخدمات. والتنفيذ الجبري تضمَّن سداد المستأجر خلال خمسة أيام من التبليغ.

هذا النظام أصبح الآن يحفظ الحقوق بين مكاتب تأجير السيارات والمستخدم من خلال العقد الإلكتروني الموثق الذي ينص على تنظيم الإجراءات بما يخص تأجير السيارات بين المتعاقدين.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:16 AM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:19 AM

قانوني يكشف عن ماذا تغير عن السابق في الحقوق والواجبات في العقد الموحد لتأجير السيارات

بعد اعتبار العقد الإلكتروني سندًا تنفيذيًّا بدءًا من مطلع عام 2022م

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هادي العصيمي - الرياض
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كشف المحامي عبدالمجيد الموسى عن ماذا تغير عن السابق والحقوق والواجبات في العقد الموحد لتأجير السيارات على كل طرف في العقد الإلكتروني الموثق.

وقال "الموسى" عبر برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية إن العقود السابقة لتأجير السيارات كانت على سبيل المثال المستأجر يتجه فيها لاستئجار سيارة لخمسة أيام، وبعد انتهاء مدة العقد التأجيري يتم سداد جزء من المبلغ، والمبلغ المتبقي لم يسدد. وفي هذه الحالة يضطر صاحب مكتب التأجير للاتجاه إلى رفع دعوى قضائية؛ وبالتالي تأخذ وقتًا وإجراءات حتى يصدر الحكم، وكيف يتم الإثبات وخلافه.

وأشار "الموسى": أما الآن فقد جاء النظام الجديد بعد اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًّا، بدءا من مطلع عام 2022م، وأُعطي الصيغة التنفيذية في العقد مكتمل الأركان وفقًا للضوابط النظامية والاشتراطات التي تنظمها الجهات المختصة؛ فيصبح بمنزلة الحكم القضائي، وفي حال لم يتم تسديد قيمة إيجار السيارة مباشرة يتوجه صاحب مكتب تأجير السيارات إلى محكمة التنفيذ لإيقاف الخدمات. والتنفيذ الجبري تضمَّن سداد المستأجر خلال خمسة أيام من التبليغ.

هذا النظام أصبح الآن يحفظ الحقوق بين مكاتب تأجير السيارات والمستخدم من خلال العقد الإلكتروني الموثق الذي ينص على تنظيم الإجراءات بما يخص تأجير السيارات بين المتعاقدين.

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