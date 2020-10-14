النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة يشكر رجال الأمن على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات

الفيصل استقبل مدير شرطة المنطقة واطلع على التقرير السنوي للجهود الأمنية

استقبل أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وتسلّم أمير المنطقة التقرير السنوي للشرطة المتضمن إحصاءات عن الحوادث الجنائية، والإجراءات التطويرية، والجهود الأمنية في محافظات المنطقة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل، الشكر لرجال الأمن، على جهودهم الدائمة -بعد توفيق الله- في حفظ الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير مكة يشكر رجال الأمن على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات
سبق

استقبل أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وتسلّم أمير المنطقة التقرير السنوي للشرطة المتضمن إحصاءات عن الحوادث الجنائية، والإجراءات التطويرية، والجهود الأمنية في محافظات المنطقة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل، الشكر لرجال الأمن، على جهودهم الدائمة -بعد توفيق الله- في حفظ الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:58 PM

أمير مكة يشكر رجال الأمن على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات

الفيصل استقبل مدير شرطة المنطقة واطلع على التقرير السنوي للجهود الأمنية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,323

استقبل أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وتسلّم أمير المنطقة التقرير السنوي للشرطة المتضمن إحصاءات عن الحوادث الجنائية، والإجراءات التطويرية، والجهود الأمنية في محافظات المنطقة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل، الشكر لرجال الأمن، على جهودهم الدائمة -بعد توفيق الله- في حفظ الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,471
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,891
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة