وقدّم الأمير خالد الفيصل، الشكر لرجال الأمن، على جهودهم الدائمة -بعد توفيق الله- في حفظ الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات.

وتسلّم أمير المنطقة التقرير السنوي للشرطة المتضمن إحصاءات عن الحوادث الجنائية، والإجراءات التطويرية، والجهود الأمنية في محافظات المنطقة.

استقبل أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

أمير مكة يشكر رجال الأمن على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات هادي العصيمي سبق 2020-10-14 استقبل أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي. وتسلّم أمير المنطقة التقرير السنوي للشرطة المتضمن إحصاءات عن الحوادث الجنائية، والإجراءات التطويرية، والجهود الأمنية في محافظات المنطقة. وقدّم الأمير خالد الفيصل، الشكر لرجال الأمن، على جهودهم الدائمة -بعد توفيق الله- في حفظ الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 01:58 PM

أمير مكة يشكر رجال الأمن على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات الفيصل استقبل مدير شرطة المنطقة واطلع على التقرير السنوي للجهود الأمنية





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استقبل أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وتسلّم أمير المنطقة التقرير السنوي للشرطة المتضمن إحصاءات عن الحوادث الجنائية، والإجراءات التطويرية، والجهود الأمنية في محافظات المنطقة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل، الشكر لرجال الأمن، على جهودهم الدائمة -بعد توفيق الله- في حفظ الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات.