محافظ الزلفي يرأس الاجتماع الثاني للجنة برنامج "المدينة الصحية"

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة، سعود بن معجب العجالين، ومديري القطاعات الحكومية والأمنية، أعضاء اللجنة، ومنسق البرنامج أحمد العبده.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إضافة لمتابعة سير العمل وأبرز التحديات والحلول بشأن ذلك، كما ناقش المجتمعون جملة من معايير منظمة الصحة العالمية في تنظيم المجتمع والتنمية الصحية والتعليم والمهارات، علاوةً على مناقشة مسارات التعاون والشراكة بين البرنامج والقطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع.

وصدر في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات والقرارات التي ستسهم بشكل جوهري في مسيرة برنامج مدينة الزلفي الصحية، وفقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.