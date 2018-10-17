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تَصَادم مركبة مسرعة بدراجة نارية يصرع عامليْن في عفيف

حادث باشَرَه المرور ونقل جثمانهما للثلاجة وتم التحفظ على قائدها

لَقِيَ عاملان من الجنسية البنجلاديشية مصرعهما، صباح اليوم، في حادث اصطدام وقع لدراجتهما النارية بمركبة أخرى على الشارع العام بعفيف.

وطبقًا للمعلومات؛ فقد وقع الحادث في منطقة تكثر بها الحركة ويرتفع بها معدل حوادث الدهس؛ حيث كان العاملان يحاولان عبور الطريق للجهة الأخرى، حين اصطدمت بهم مركبة مسرعة؛ مما أسْفَر عن وفاتهما على الفور؛ فيما لم تسجل أي إصابة لطرف الحادث الآخر.

باشر الحادث فِرَق من مرور عفيف، وتم نقل جثمان المتوفييْن لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف، والتحفظ على قائد المركبة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

عفيف حادث اصطدام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تَصَادم مركبة مسرعة بدراجة نارية يصرع عامليْن في عفيف
سبق

لَقِيَ عاملان من الجنسية البنجلاديشية مصرعهما، صباح اليوم، في حادث اصطدام وقع لدراجتهما النارية بمركبة أخرى على الشارع العام بعفيف.

وطبقًا للمعلومات؛ فقد وقع الحادث في منطقة تكثر بها الحركة ويرتفع بها معدل حوادث الدهس؛ حيث كان العاملان يحاولان عبور الطريق للجهة الأخرى، حين اصطدمت بهم مركبة مسرعة؛ مما أسْفَر عن وفاتهما على الفور؛ فيما لم تسجل أي إصابة لطرف الحادث الآخر.

باشر الحادث فِرَق من مرور عفيف، وتم نقل جثمان المتوفييْن لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف، والتحفظ على قائد المركبة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
02:01 PM

تَصَادم مركبة مسرعة بدراجة نارية يصرع عامليْن في عفيف

حادث باشَرَه المرور ونقل جثمانهما للثلاجة وتم التحفظ على قائدها

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فهد الغبيوي - عفيف
0
969

لَقِيَ عاملان من الجنسية البنجلاديشية مصرعهما، صباح اليوم، في حادث اصطدام وقع لدراجتهما النارية بمركبة أخرى على الشارع العام بعفيف.

وطبقًا للمعلومات؛ فقد وقع الحادث في منطقة تكثر بها الحركة ويرتفع بها معدل حوادث الدهس؛ حيث كان العاملان يحاولان عبور الطريق للجهة الأخرى، حين اصطدمت بهم مركبة مسرعة؛ مما أسْفَر عن وفاتهما على الفور؛ فيما لم تسجل أي إصابة لطرف الحادث الآخر.

باشر الحادث فِرَق من مرور عفيف، وتم نقل جثمان المتوفييْن لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف، والتحفظ على قائد المركبة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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