شاهد.. حريق في محطة وقود بـ"عزيزية الأحساء" و"المدني" يُخمده

أخمد "مدني الأحساء"، حريقًا في محطة وقود بحي العزيزية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات ولله الحمد.
أخمد "مدني الأحساء"، حريقًا في محطة وقود بحي العزيزية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني الأحساء حريق
أخمد "مدني الأحساء"، حريقًا في محطة وقود بحي العزيزية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات ولله الحمد.
أخمد "مدني الأحساء"، حريقًا في محطة وقود بحي العزيزية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات ولله الحمد.