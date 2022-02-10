وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات ولله الحمد.

أخمد "مدني الأحساء"، حريقًا في محطة وقود بحي العزيزية.

شاهد.. حريق في محطة وقود بـ"عزيزية الأحساء" و"المدني" يُخمده صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 أخمد "مدني الأحساء"، حريقًا في محطة وقود بحي العزيزية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات ولله الحمد.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 08:37 AM

شاهد.. حريق في محطة وقود بـ"عزيزية الأحساء" و"المدني" يُخمده حادثٌ أوضحت المديرية العامة أنه تم إخماده دون وقوع إصابات





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أخمد "مدني الأحساء"، حريقًا في محطة وقود بحي العزيزية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات ولله الحمد.