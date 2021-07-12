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"سليمان الحبيب" تستعد لإطلاق الدورة المكثفة الحادية والعشرين لطب الأطفال

تبدأ 30 أغسطس بمشاركة 19 متحدثًا و20 ساعة تعليم معتمدة من هيئة التخصصات

تُجرِي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية استعداداتها لإطلاق النسخة الحادية والعشرين للدورة المكثفة لطب الأطفال أواخر الشهر المقبل، بمشاركة 19 متحدثًا سيقدمون محاضرات وعدة جلسات نقاشية بإجمالي 20 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح البروفيسور عبدالله الحربش، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة ورئيس الدورة، أنه من المقرر أن تبدأ هذه الدورة في 30 أغسطس وتنتهي في 3 سبتمبر 2020م بقاعة البروفيسور سليمان الماجد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي.

وقال الدكتور الحربش: إن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد نجاح الدورات السابقة على مدى عشرين عامًا، والتي شهدت مشاركات وحضورًا لافتًا؛ نظرًا لأهميتها وتنوع فعالياتها وتواجد محاضرين عالميين على مستوى عالٍ من المهنية، والذين شكّلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.

وأضاف أن هذه الدورة تستهدف أطباء الأطفال في تخصص طب الأطفال والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية. وسيتم خلال المحاضرات مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة، كما سيتم طرح العديد من الأسئلة المتعددة الخيارات والشرائح.

واختتم "الحربش" حديثه بدعوة الراغبين في الحضور والاستفادة من هذه الدورة بالتسجيل عبر الرابط https://cutt.us/xnVsx.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ نشأتها وهي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتأهيل والتعليم والتدريب الطبي؛ إذ دأبت على تنظيم الأنشطة التعليمية بشكل مستمر، انطلاقًا من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سليمان الحبيب" تستعد لإطلاق الدورة المكثفة الحادية والعشرين لطب الأطفال
سبق

تُجرِي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية استعداداتها لإطلاق النسخة الحادية والعشرين للدورة المكثفة لطب الأطفال أواخر الشهر المقبل، بمشاركة 19 متحدثًا سيقدمون محاضرات وعدة جلسات نقاشية بإجمالي 20 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح البروفيسور عبدالله الحربش، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة ورئيس الدورة، أنه من المقرر أن تبدأ هذه الدورة في 30 أغسطس وتنتهي في 3 سبتمبر 2020م بقاعة البروفيسور سليمان الماجد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي.

وقال الدكتور الحربش: إن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد نجاح الدورات السابقة على مدى عشرين عامًا، والتي شهدت مشاركات وحضورًا لافتًا؛ نظرًا لأهميتها وتنوع فعالياتها وتواجد محاضرين عالميين على مستوى عالٍ من المهنية، والذين شكّلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.

وأضاف أن هذه الدورة تستهدف أطباء الأطفال في تخصص طب الأطفال والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية. وسيتم خلال المحاضرات مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة، كما سيتم طرح العديد من الأسئلة المتعددة الخيارات والشرائح.

واختتم "الحربش" حديثه بدعوة الراغبين في الحضور والاستفادة من هذه الدورة بالتسجيل عبر الرابط https://cutt.us/xnVsx.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ نشأتها وهي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتأهيل والتعليم والتدريب الطبي؛ إذ دأبت على تنظيم الأنشطة التعليمية بشكل مستمر، انطلاقًا من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
09:40 AM

"سليمان الحبيب" تستعد لإطلاق الدورة المكثفة الحادية والعشرين لطب الأطفال

تبدأ 30 أغسطس بمشاركة 19 متحدثًا و20 ساعة تعليم معتمدة من هيئة التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُجرِي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية استعداداتها لإطلاق النسخة الحادية والعشرين للدورة المكثفة لطب الأطفال أواخر الشهر المقبل، بمشاركة 19 متحدثًا سيقدمون محاضرات وعدة جلسات نقاشية بإجمالي 20 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح البروفيسور عبدالله الحربش، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة ورئيس الدورة، أنه من المقرر أن تبدأ هذه الدورة في 30 أغسطس وتنتهي في 3 سبتمبر 2020م بقاعة البروفيسور سليمان الماجد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي.

وقال الدكتور الحربش: إن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد نجاح الدورات السابقة على مدى عشرين عامًا، والتي شهدت مشاركات وحضورًا لافتًا؛ نظرًا لأهميتها وتنوع فعالياتها وتواجد محاضرين عالميين على مستوى عالٍ من المهنية، والذين شكّلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.

وأضاف أن هذه الدورة تستهدف أطباء الأطفال في تخصص طب الأطفال والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية. وسيتم خلال المحاضرات مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة، كما سيتم طرح العديد من الأسئلة المتعددة الخيارات والشرائح.

واختتم "الحربش" حديثه بدعوة الراغبين في الحضور والاستفادة من هذه الدورة بالتسجيل عبر الرابط https://cutt.us/xnVsx.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ نشأتها وهي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتأهيل والتعليم والتدريب الطبي؛ إذ دأبت على تنظيم الأنشطة التعليمية بشكل مستمر، انطلاقًا من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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