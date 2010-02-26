الإطاحة بالسورية قاتلة الفلبينية.. اعترافات مثيرة لزوجها: وضعتها بالفريزر حية

الأمن اللبناني يواصل تحقيقاته ..النائب العام عن تسليمهما لـ"مانيلا" : لا اتفاقية بيننا

يواصل جهاز الأمن العام اللبناني تحقيقاته في بيروت مع اللبناني نادر عصام عساف المتهم بإقدامه هو وزوجته السورية منى حسون على قتْل الفلبينية جوانا دانييلا ديمافيليس التي عُثر عليها قبل 19 يوماً جثةً في «فريزر» داخل شقة كان الزوجان يستأجرانها في الكويت، وتركاها قبل نحو عام وأربعة أشهر، في حين قالت السلطات اللبنانية إن الزوجة المتهمة قد أوقفتها أجهزة الأمن السورية.



وكشف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود لصحيفة الرأي الكويتية عن أن السلطات اللبنانية خاطبتْ نظيرتها الكويتية عبر الإنتربول والطرق الديبلوماسية (وزارتي العدل والخارجية) بهدف إرسال الكويت ملف طلب استرداد عساف في ضوء الاتفاقية القضائية بين لبنان والكويت.



وإذ أشار القاضي حمود إلى أن توقيف نادر عساف جرى بعدما عُمِّمَتْ «نشرة حمراء» بحقه، لفت إلى أن زوجة المتهم موقوفة حالياً في سورية، موضحاً أن عساف أدلى بإفادته الأولية، ومردفاً: «نحن في انتظار تَسلُّمنا من الكويت ملف استرداد المتهم».



تسليمهما لمانيلا

ورداً على سؤال عن إمكان طلب الفلبين تسليمها المتهم المشتبه في قتله الخادمة الفلبينية في الكويت إلى مانيلا، قال القاضي حمود : «أولاً لا توجد اتفاقية قضائية بين لبنان والفلبين، وثانياً الجرم لم يُرتكب على الأراضي الفلبينية».



في هذا السياق قالت مصادر في عائلة عساف لـلصحيفة الكويتية إن توقيف نادر وزوجته جرى في سورية، كاشفةً عن أنه تم توكيل أحد المحامين في بيروت لتولي الدفاع عن المتهم، وهو زاره أول من أمس في مكان التحقيق لأخذ توقيعه على توكيله الدفاع عنه.



اهتمام بالفلبين

وفي موازاة ذلك، احتلّ توقيف عساف حيزاً واسعاً من الاهتمام في الفيلبين، حيث أكد المتحدّث باسم الرئاسة هاري روكي، في إجابته عن أسئلة صحافيين، أن الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي كلّف المكتب الوطني للتحقيقات المطالبة بتسليم اللبناني المشتبه في قتله الخادمة الفلبينية جوانا ديمافيليس.



في السياق ذاته نقل موقع «مانيلا تايمز» رسالة نصية من الرئاسة الفيلبينية إلى الصحافيين طالبت بسرعةِ معاقبة اللبناني المتهم بقتله جوانا عقب اعتقاله، علماً بأن وسائل إعلام فيلبينية أخرى أفادت بأن مانيلا أُبلِغتْ عبر سفيرها في الكويت يوم الخميس بأنه جرى توقيف عساف.



ونقلتْ هذه الوسائل ما قالت إنها اعترافات أدلى بها عساف، ولم يتسنّ لـ «الراي» التأكد من صحتها، وفيها أنه قال إن جوانا كانت حية تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في «فريزر» الثلاجة، بعدما أقدمت زوجته على تعذيبها في بيتهما بالكويت.



اعترافات مثيرة

وفي اعترافاته قال عساف إنها كانت حية تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في "فريزر" الثلاجة بعد أن أقدمت زوجته على تعذيبها ببيتهما في الكويت، طبقاً لما نقل موقع إخباري فلبيني عن الوارد بالحساب "الفيسبوكي" لإذاعة bombo radyo iloilo امس السبت، عن أولى اعترافات اللبناني نادر عصام عساف الذي اعتقله فرع "الإنتربول" الدولي في بيروت.



ووفق العربية عساف، البالغ 40 سنة، اعترف أيضاً أن زوجته السورية منى حسون، الأصغر سناً منه بثلاثة أعوام، كانت مدمنة تقريباً على تعذيب خادمتهما الفلبينية معظم الأحيان، وربما لأقل سبب.



من اعترافات عساف أيضاً، أنه شعر بالقلق بعد إقدام زوجته على تعذيب الخادمة، القتيلة بعمر 29 سنة، وبطريقة أدت هذه إلى مقتلها، فوضعها في "الفريزر" وكانت لا تزال حية، إلا أنها غائبة عن الوعي.