إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين

أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.
وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.
وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.
وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.
وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.
وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.
وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.
وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.
وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.