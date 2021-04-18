النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين

عقب إغلاق احترازي بسبب الأمطار

أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.

وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.
وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

محافظة الطائف طريق الهدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين
سبق

أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.

وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.
وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
08:42 PM

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين

عقب إغلاق احترازي بسبب الأمطار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
906

أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.

وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.
وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,091
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,451
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة