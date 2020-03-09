إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
"أمانة الطائف" توجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي مؤقتا
إنفاذا للتوجيهات والتوصيات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا
إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
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"أمانة الطائف" توجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي مؤقتافهد العتيبي سبق 2020-03-09
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:27 AM
"أمانة الطائف" توجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي مؤقتا
إنفاذا للتوجيهات والتوصيات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا
إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
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