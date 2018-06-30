"التحالف": إحباط محاولة هجوم بزوارق حوثية على ميناء الحديدة

وجود سفينة بميناء الصليف وأخرى في انتظار الدخول

أحبطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية محاولة هجوم وشيك من الميليشيا الحوثية بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر.

وبيّن التحالف أنه تم الاستيلاء على القوارب المعادية، وتحمل رشاشًا ثقيلاً وعددًا من الار بي جي والصواريخ المحمولة، كما تم منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وبيّن أنه توجد ست سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها وثماني سفن بالانتظار للدخول.

وأكد التحالف دخول السفينة التركية INCE INEBOLU لرصيف ميناء الصليف؛ لتفريغ حمولتها من القمح، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم إرهابي سابق من الميليشيا الحوثية أثناء توجهها لميناء الصليف، كما تم تقديم تسهيلات لإصلاح أضرار السفينة التركية بميناء جازان، وإصدار تصاريح تفريغ حمولتها.