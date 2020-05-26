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إيران.. حصيلة وفيات كورونا تصل إلى 7508 حالات

"الصحة": 2567 مصاباً بالفيروس في حالة صحية حرجة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 57 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7508 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 137724.


وسجلت الوزارة 1787 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 109437 شخصاً.


ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة إن 2567 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

وأجرت السلطات الصحية الإيرانية 837090 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الصحة الإيرانية أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء، على الرغم من انخفاض الإصابات فيه.

فيروس كورونا الجديد

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إيران.. حصيلة وفيات كورونا تصل إلى 7508 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 57 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7508 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 137724.


وسجلت الوزارة 1787 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 109437 شخصاً.


ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة إن 2567 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

وأجرت السلطات الصحية الإيرانية 837090 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الصحة الإيرانية أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء، على الرغم من انخفاض الإصابات فيه.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
02:12 PM

إيران.. حصيلة وفيات كورونا تصل إلى 7508 حالات

"الصحة": 2567 مصاباً بالفيروس في حالة صحية حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 57 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7508 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 137724.


وسجلت الوزارة 1787 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 109437 شخصاً.


ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة إن 2567 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

وأجرت السلطات الصحية الإيرانية 837090 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الصحة الإيرانية أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء، على الرغم من انخفاض الإصابات فيه.

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