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الهلال الأحمر بالطائف يُباشر ٣٥ حالة إسعافية وينقل ٣ حالات للمستشفى

في اليوم الوطني وفي عدة مواقع متفرقة

شاركت الفرق الإسعافية والتطوعية في اليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين في عدة مواقع متفرقة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بالطائف في بيانٍ رسمي ورد "سبق" أنها وضعت خطتها بحسب الأماكن التي ستشهد كثافة من الزوار للاحتفال باليوم الوطني، وجاءت مشاركة الهيئة فرقها الإسعافية والتطوعية في منتزه الردف بعدد 50 متطوعاً ومتطوعة، بالإضافة للفرق الاسعافية، حيث تم مباشرة 35 حالة، فيما قامت الفرق بنقل 3 حالات للمستشفى.

وتضمنت المشاركة توزيع الهدايا على الزوار في منتزه الردف، وإقامة معرض توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة.

الهلال الأحمر الطائف

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الهلال الأحمر بالطائف يُباشر ٣٥ حالة إسعافية وينقل ٣ حالات للمستشفى
سبق

شاركت الفرق الإسعافية والتطوعية في اليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين في عدة مواقع متفرقة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بالطائف في بيانٍ رسمي ورد "سبق" أنها وضعت خطتها بحسب الأماكن التي ستشهد كثافة من الزوار للاحتفال باليوم الوطني، وجاءت مشاركة الهيئة فرقها الإسعافية والتطوعية في منتزه الردف بعدد 50 متطوعاً ومتطوعة، بالإضافة للفرق الاسعافية، حيث تم مباشرة 35 حالة، فيما قامت الفرق بنقل 3 حالات للمستشفى.

وتضمنت المشاركة توزيع الهدايا على الزوار في منتزه الردف، وإقامة معرض توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
09:31 PM

الهلال الأحمر بالطائف يُباشر ٣٥ حالة إسعافية وينقل ٣ حالات للمستشفى

في اليوم الوطني وفي عدة مواقع متفرقة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,541

شاركت الفرق الإسعافية والتطوعية في اليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين في عدة مواقع متفرقة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بالطائف في بيانٍ رسمي ورد "سبق" أنها وضعت خطتها بحسب الأماكن التي ستشهد كثافة من الزوار للاحتفال باليوم الوطني، وجاءت مشاركة الهيئة فرقها الإسعافية والتطوعية في منتزه الردف بعدد 50 متطوعاً ومتطوعة، بالإضافة للفرق الاسعافية، حيث تم مباشرة 35 حالة، فيما قامت الفرق بنقل 3 حالات للمستشفى.

وتضمنت المشاركة توزيع الهدايا على الزوار في منتزه الردف، وإقامة معرض توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة.

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