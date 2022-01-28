النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التقني والمهني" تعلِّق التدريب في تبوك وضباء

بسبب الأمطار.. وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات

وجَّه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب اليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.

ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وعملاً بما جاءت به التعاميم المنظِّمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التقني والمهني" تعلِّق التدريب في تبوك وضباء
سبق

وجَّه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب اليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.

ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وعملاً بما جاءت به التعاميم المنظِّمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:28 AM

"التقني والمهني" تعلِّق التدريب في تبوك وضباء

بسبب الأمطار.. وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
755

وجَّه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب اليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.

ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وعملاً بما جاءت به التعاميم المنظِّمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,910
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,590
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,661
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,649

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة