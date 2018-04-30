"الإسكان" تطلق 6 مشاريع سكنية جديدة في "الرياض ومكة والمدينة وجدة"

لتوفير العديد من الخيارات أمام المواطنين المستفيدين من "الدعم السكني"

أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن بدء إجراءات الحجز في ستة مشاريع جديدة توفر 14873 وحدة سكنية في مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتلبية احتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم في بيان صحافي: الوزارة دعت المواطنين المستفيدين من الدعم السكني إلى زيارة معارضها في كل من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، وذلك للاطلاع على نماذج الوحدات السكنية واستكمال إجراءات الحجز.

وأضاف: مشاريع هذه المرحلة تتوزع في المدن ذات الطلب الأكثر على الدعم السكني، حيث تستهدف ضخ الوحدات السكنية في المدن الرئيسية، وإتاحة العديد من الخيارات من الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وأسعار مناسبة لا تتجاوز المستهدف السعري للوزارة من 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال.

وأردف: تلتزم الوزارة في جميع مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص في تقديم كافة الضمانات على جودة البناء والالتزام بسرعة ودقة الإنجاز خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام.

وتابع: إجمالي الوحدات التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج "سكني" منذ إطلاقه تشهد إقبالاً من المستفيدين حيث تجاوزت نسب الحجوزات حتى فبراير الماضي أكثر من 40% في كافة المشاريع المعلن عنها والبالغ عدد وحداتها أكثر من 34 ألف وحدة سكنية.

وتشمل المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم مشروعين في مدينة الرياض توفر 2251 وحدة سكنية بدأت حجوزاتها على أرض الوزارة الواقعة في حي النرجس شمالي مدينة الرياض، وأخرى للمطور العقاري وتتنوع الوحدات السكنية في هذين المشروعين بين الفلل والتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 635 ألف ريال، وبمساحات تصل إلى 375 مترا مربعا.

ويوفر مشروع الوزارة في مكة المكرمة نحو 4551 تتنوع بين الفلل والشقق، بمساحات تصل إلى 225 مترا مربعا، سيتم بناؤها على أرض المطور العقاري البالغة مساحتها نحو 1.3 مليون متر مربع، وتبدأ أسعارها من 419 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 1400 ريال شهرياً، ويضم المشروع العديد من المرافق العامة والحدائق، إضافة إلى مواقع مخصصة للمواقع الحكومية التعليمية والصحية.

ويتميز مشروعا الوزارة في المدينة المنورة بمواقعهما الاستراتيجية حيث يقع مشروع "درة المدينة" على أرض وزارة الإسكان ويبعد 7 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويوفر 694 شقة بأسعار تبدأ من 277 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 933 ريالا شهرياً، فيما يتميز مشروع "بوابة طيبة" بوقوعه بجوار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ويوفر 477 وحدة سكنية، بمساحات تصل إلى 236 مترا مربعا، وأسعار تبدأ من 270 ألف ريال.

ويوفر مشروع "حي الأمير فواز" الواقع على أرض وزارة الإسكان في محافظة جدة 6900 وحدة سكنية، بدأت المرحلة الأولى من المشروع بـ1000 وحدة سكنية من نوع شقة بمساحات تصل إلى 236 مترا مربعا، وأسعار تبدأ من 259 ألف ريال بأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 866 ريالا.

وستنطلق المراحل الأخرى منه بعد اكتمال حجز المرحلة الأولى مباشرة، ويضم المشروع مرافق خدمية متكاملة وحدائق عامة ومساجد، إضافة إلى مواقع مخصصة للمدارس والمراكز الصحية.