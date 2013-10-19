جازان.. حالة سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 6 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.