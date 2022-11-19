قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل.

شاهد.. "خيرات" تستلم 2000 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-19 قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل. جدير بالذكر أن "سبق" هي الشريك والداعم الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 09:47 AM

شاهد.. "خيرات" تستلم 2000 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة في 44 حيًّا بالرياض عبر سيارات مجهزة ومبردة تخص الجمعية





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قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل.

جدير بالذكر أن "سبق" هي الشريك والداعم الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.