شاهد.. "خيرات" تستلم 2000 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة
في 44 حيًّا بالرياض عبر سيارات مجهزة ومبردة تخص الجمعية
قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل.
جدير بالذكر أن "سبق" هي الشريك والداعم الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.
شاهد.. "خيرات" تستلم 2000 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-19
قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل.
جدير بالذكر أن "سبق" هي الشريك والداعم الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.
19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:47 AM
شاهد.. "خيرات" تستلم 2000 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة
في 44 حيًّا بالرياض عبر سيارات مجهزة ومبردة تخص الجمعية
قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل.
جدير بالذكر أن "سبق" هي الشريك والداعم الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.