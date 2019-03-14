النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير أمريكي: السعودية أوصلت رسالتين قويتين لروسيا والعالم

في ظل استمرار حالة عدم التوازن في أسواق النفط العالمية

أكد محلل شؤون الأسواق الناشئة في CNN جون ديفتيريوس أن المملكة استطاعت توجيه رسالتين إلى روسيا والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة عدم التوازن في أسواق النفط العالمية، عقب إعلان السعودية خطط رفع حجم إنتاجها اليومي، كردّ على رفض روسيا التعاون مع منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك".

وقال "ديفتيريوس": الرسالة الأولى، مفادها أن المملكة العربية السعودية مستعدة دائماً لإظهار قوتها وتذكير الجميع بما ستؤول إليه الأوضاع في أسواق النفط إن قررت التوقف عن لعب دورها في الحفاظ على استقرار أسعار الخام والحيلولة دون إغراق الأسواق.

وأضاف: الرسالة الثانية مفادها أنه لو تركت السعودية الأسواق لحرية القوى فيه، فإن منتجي النفط في الخليج سيكونون آخر المنتجين الواقفين على أقدامهم، حيث يكلفهم استخراج النفط الخام قيمة أقل من أي دولة أخرى بما فيها أيضاً شركات استخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل "ديفتيروس" عن مصدر سعودي مطلع على الأوضاع، أن بدء حرب أسعار النفط لم يكن وارداً بخطة فيينا، لافتاً إلى أن الروس أتوا لاجتماع "أوبك+" في فيينا عازمين على وقف توسع منتجي النفط من الصخر الزيتي في أمريكا، في حين قال مصدر حكومي روسي إن بلاده كانت مستعدة لتقديم تنازلات، ولكن ليس بعمق تخفيض الإنتاج الذي أرادته السعودية.

ويبدو أن شركات الطاقة الامريكية تقف على خط النار، باعتبار أن أسعار النفط هبطت بنسبة 50% عما كانت عليه في يناير الماضي، وبأدنى مستوى منذ بدايات العام 2016.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، حالياً، هي أكبر منتج للنفط في العالم تليها روسيا ثم المملكة العربية السعودية، ولكن على الأغلب وبحلول أبريل، ستتجاوز المملكة روسيا لتصبح في المركز الثاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير أمريكي: السعودية أوصلت رسالتين قويتين لروسيا والعالم
سبق

أكد محلل شؤون الأسواق الناشئة في CNN جون ديفتيريوس أن المملكة استطاعت توجيه رسالتين إلى روسيا والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة عدم التوازن في أسواق النفط العالمية، عقب إعلان السعودية خطط رفع حجم إنتاجها اليومي، كردّ على رفض روسيا التعاون مع منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك".

وقال "ديفتيريوس": الرسالة الأولى، مفادها أن المملكة العربية السعودية مستعدة دائماً لإظهار قوتها وتذكير الجميع بما ستؤول إليه الأوضاع في أسواق النفط إن قررت التوقف عن لعب دورها في الحفاظ على استقرار أسعار الخام والحيلولة دون إغراق الأسواق.

وأضاف: الرسالة الثانية مفادها أنه لو تركت السعودية الأسواق لحرية القوى فيه، فإن منتجي النفط في الخليج سيكونون آخر المنتجين الواقفين على أقدامهم، حيث يكلفهم استخراج النفط الخام قيمة أقل من أي دولة أخرى بما فيها أيضاً شركات استخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل "ديفتيروس" عن مصدر سعودي مطلع على الأوضاع، أن بدء حرب أسعار النفط لم يكن وارداً بخطة فيينا، لافتاً إلى أن الروس أتوا لاجتماع "أوبك+" في فيينا عازمين على وقف توسع منتجي النفط من الصخر الزيتي في أمريكا، في حين قال مصدر حكومي روسي إن بلاده كانت مستعدة لتقديم تنازلات، ولكن ليس بعمق تخفيض الإنتاج الذي أرادته السعودية.

ويبدو أن شركات الطاقة الامريكية تقف على خط النار، باعتبار أن أسعار النفط هبطت بنسبة 50% عما كانت عليه في يناير الماضي، وبأدنى مستوى منذ بدايات العام 2016.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، حالياً، هي أكبر منتج للنفط في العالم تليها روسيا ثم المملكة العربية السعودية، ولكن على الأغلب وبحلول أبريل، ستتجاوز المملكة روسيا لتصبح في المركز الثاني.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:09 PM

خبير أمريكي: السعودية أوصلت رسالتين قويتين لروسيا والعالم

في ظل استمرار حالة عدم التوازن في أسواق النفط العالمية

A A A
محمد البقمي - الرياض
4
2,896

أكد محلل شؤون الأسواق الناشئة في CNN جون ديفتيريوس أن المملكة استطاعت توجيه رسالتين إلى روسيا والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة عدم التوازن في أسواق النفط العالمية، عقب إعلان السعودية خطط رفع حجم إنتاجها اليومي، كردّ على رفض روسيا التعاون مع منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك".

وقال "ديفتيريوس": الرسالة الأولى، مفادها أن المملكة العربية السعودية مستعدة دائماً لإظهار قوتها وتذكير الجميع بما ستؤول إليه الأوضاع في أسواق النفط إن قررت التوقف عن لعب دورها في الحفاظ على استقرار أسعار الخام والحيلولة دون إغراق الأسواق.

وأضاف: الرسالة الثانية مفادها أنه لو تركت السعودية الأسواق لحرية القوى فيه، فإن منتجي النفط في الخليج سيكونون آخر المنتجين الواقفين على أقدامهم، حيث يكلفهم استخراج النفط الخام قيمة أقل من أي دولة أخرى بما فيها أيضاً شركات استخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل "ديفتيروس" عن مصدر سعودي مطلع على الأوضاع، أن بدء حرب أسعار النفط لم يكن وارداً بخطة فيينا، لافتاً إلى أن الروس أتوا لاجتماع "أوبك+" في فيينا عازمين على وقف توسع منتجي النفط من الصخر الزيتي في أمريكا، في حين قال مصدر حكومي روسي إن بلاده كانت مستعدة لتقديم تنازلات، ولكن ليس بعمق تخفيض الإنتاج الذي أرادته السعودية.

ويبدو أن شركات الطاقة الامريكية تقف على خط النار، باعتبار أن أسعار النفط هبطت بنسبة 50% عما كانت عليه في يناير الماضي، وبأدنى مستوى منذ بدايات العام 2016.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، حالياً، هي أكبر منتج للنفط في العالم تليها روسيا ثم المملكة العربية السعودية، ولكن على الأغلب وبحلول أبريل، ستتجاوز المملكة روسيا لتصبح في المركز الثاني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,443
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,456

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة