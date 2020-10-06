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أمير تبوك يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة.. غداً

بتكلفة تجاوزت 18 مليون ريال وبمساحة 6500 متر

يفتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وأوضح مدير الفرع عادل بن إبراهيم عشماوي، أن تكلفة إنشاء مبنى الفرع الجديد تبلغ 18,660,000 ريال بمساحة أرض إجمالية تصل إلى 6500 متر ويقع على طريق الملك خالد.

وأشار إلى أن المبنى مكون من أربعة أدوار، ويضم عددًا من المكاتب التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية لتمكن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.

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أمير تبوك يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة.. غداً
سبق

يفتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وأوضح مدير الفرع عادل بن إبراهيم عشماوي، أن تكلفة إنشاء مبنى الفرع الجديد تبلغ 18,660,000 ريال بمساحة أرض إجمالية تصل إلى 6500 متر ويقع على طريق الملك خالد.

وأشار إلى أن المبنى مكون من أربعة أدوار، ويضم عددًا من المكاتب التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية لتمكن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
06:46 PM

أمير تبوك يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة.. غداً

بتكلفة تجاوزت 18 مليون ريال وبمساحة 6500 متر

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يفتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وأوضح مدير الفرع عادل بن إبراهيم عشماوي، أن تكلفة إنشاء مبنى الفرع الجديد تبلغ 18,660,000 ريال بمساحة أرض إجمالية تصل إلى 6500 متر ويقع على طريق الملك خالد.

وأشار إلى أن المبنى مكون من أربعة أدوار، ويضم عددًا من المكاتب التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية لتمكن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.

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