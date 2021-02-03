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"خيركم" تختتم التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين في القرآن الكريم

تضمنت المسابقة فرع حفظ كتاب الله كاملاً بالقراءات السبع

اختتم القسم النسائي بجمعية "خيركم" بجدة، التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين.

وتضمنت المسابقة فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع من طريقي الشاطبية والتيسير روايةً ودراية للعام الحالي 1442هـ.

وفي كلمته خلال حفل الجائزة أعرب مدير عام "خيركم" الدكتور عبد الله بن صالح بن حجر الغامدي، عن امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين على إطلاق هذه المسابقة القرآنية المباركة التي تحفز الشباب والشابات على حفظ القرآن الكريم والتنافس الشريف، سائلاً الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ومتمنيًا أن تكون "خيركم" أنموذجاً في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المسابقة القرآنية الكريمة.

وناب الدكتور "الغامدي" عن رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد العزيز حنفي، في الترحيب وتقديم الشكر الجزيل لعضوات لجنة التحكيم اللواتي اجتمعن من جهاتٍ مختلفة لتحقيق نجاح هذه المسابقة.

واختتم كلمته بدعواته الصادقة للمتسابقات بالفوز في المراحل الختامية، ولهذا الوطن الحبيب بالأمن والأمان ودوام العزة والرفعة بالقرآن الكريم.

وكرمت مديرة مكاتب الإشراف، أمينة الرحيلي، كل المشاركات فيها من عضوات لجنة التحكيم وصولاً بالمتسابقات والجهات المشاركة.

يذكر أن الجائزة بدأت، أمس الثلاثاء، بالتنافس على حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، وشاركت من جمعية "خيركم" متسابقتان في هذا الفرع والذي استحدثته الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم مطلع العام الجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خيركم" تختتم التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين في القرآن الكريم
سبق

اختتم القسم النسائي بجمعية "خيركم" بجدة، التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين.

وتضمنت المسابقة فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع من طريقي الشاطبية والتيسير روايةً ودراية للعام الحالي 1442هـ.

وفي كلمته خلال حفل الجائزة أعرب مدير عام "خيركم" الدكتور عبد الله بن صالح بن حجر الغامدي، عن امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين على إطلاق هذه المسابقة القرآنية المباركة التي تحفز الشباب والشابات على حفظ القرآن الكريم والتنافس الشريف، سائلاً الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ومتمنيًا أن تكون "خيركم" أنموذجاً في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المسابقة القرآنية الكريمة.

وناب الدكتور "الغامدي" عن رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد العزيز حنفي، في الترحيب وتقديم الشكر الجزيل لعضوات لجنة التحكيم اللواتي اجتمعن من جهاتٍ مختلفة لتحقيق نجاح هذه المسابقة.

واختتم كلمته بدعواته الصادقة للمتسابقات بالفوز في المراحل الختامية، ولهذا الوطن الحبيب بالأمن والأمان ودوام العزة والرفعة بالقرآن الكريم.

وكرمت مديرة مكاتب الإشراف، أمينة الرحيلي، كل المشاركات فيها من عضوات لجنة التحكيم وصولاً بالمتسابقات والجهات المشاركة.

يذكر أن الجائزة بدأت، أمس الثلاثاء، بالتنافس على حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، وشاركت من جمعية "خيركم" متسابقتان في هذا الفرع والذي استحدثته الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم مطلع العام الجاري.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:07 PM

"خيركم" تختتم التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين في القرآن الكريم

تضمنت المسابقة فرع حفظ كتاب الله كاملاً بالقراءات السبع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتم القسم النسائي بجمعية "خيركم" بجدة، التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين.

وتضمنت المسابقة فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع من طريقي الشاطبية والتيسير روايةً ودراية للعام الحالي 1442هـ.

وفي كلمته خلال حفل الجائزة أعرب مدير عام "خيركم" الدكتور عبد الله بن صالح بن حجر الغامدي، عن امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين على إطلاق هذه المسابقة القرآنية المباركة التي تحفز الشباب والشابات على حفظ القرآن الكريم والتنافس الشريف، سائلاً الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ومتمنيًا أن تكون "خيركم" أنموذجاً في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المسابقة القرآنية الكريمة.

وناب الدكتور "الغامدي" عن رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد العزيز حنفي، في الترحيب وتقديم الشكر الجزيل لعضوات لجنة التحكيم اللواتي اجتمعن من جهاتٍ مختلفة لتحقيق نجاح هذه المسابقة.

واختتم كلمته بدعواته الصادقة للمتسابقات بالفوز في المراحل الختامية، ولهذا الوطن الحبيب بالأمن والأمان ودوام العزة والرفعة بالقرآن الكريم.

وكرمت مديرة مكاتب الإشراف، أمينة الرحيلي، كل المشاركات فيها من عضوات لجنة التحكيم وصولاً بالمتسابقات والجهات المشاركة.

يذكر أن الجائزة بدأت، أمس الثلاثاء، بالتنافس على حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، وشاركت من جمعية "خيركم" متسابقتان في هذا الفرع والذي استحدثته الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم مطلع العام الجاري.

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