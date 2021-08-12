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الفرق الرقابية في "الترفيه" ترصد 819 مخالفة

بعد 750 زيارة ميدانية على الفعاليات والعروض

نفذت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية 750 زيارة ميدانية على الفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، مما أسفر عن رصد 819 مخالفة منها 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

ورصدت الفرق الرقابية 102 مخالفة إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي بدون تصريح، و96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وشددت هيئة الترفيه على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض كورونا بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

ودعت جميع الراغبين في إقامة أي نشاط ترفيهي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه عبر الرابط https://www.gea.gov.sa/ar/licensing-and-investors .

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه قامت خلال الأيام الماضية بإيقاف عدد من الفعاليات المخالفة سواء للإجراءات الاحترازية أو لعدم حصولها على تصريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل الهيئة مع الأجهزة الحكومية الأخرى، للتحقق من عدم وجود مخالفات في الفعاليات الترفيهية التي تقع تحت إشراف الهيئة.

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الفرق الرقابية في "الترفيه" ترصد 819 مخالفة
سبق

نفذت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية 750 زيارة ميدانية على الفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، مما أسفر عن رصد 819 مخالفة منها 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

ورصدت الفرق الرقابية 102 مخالفة إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي بدون تصريح، و96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وشددت هيئة الترفيه على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض كورونا بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

ودعت جميع الراغبين في إقامة أي نشاط ترفيهي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه عبر الرابط https://www.gea.gov.sa/ar/licensing-and-investors .

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه قامت خلال الأيام الماضية بإيقاف عدد من الفعاليات المخالفة سواء للإجراءات الاحترازية أو لعدم حصولها على تصريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل الهيئة مع الأجهزة الحكومية الأخرى، للتحقق من عدم وجود مخالفات في الفعاليات الترفيهية التي تقع تحت إشراف الهيئة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
05:55 PM

الفرق الرقابية في "الترفيه" ترصد 819 مخالفة

بعد 750 زيارة ميدانية على الفعاليات والعروض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية 750 زيارة ميدانية على الفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، مما أسفر عن رصد 819 مخالفة منها 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

ورصدت الفرق الرقابية 102 مخالفة إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي بدون تصريح، و96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وشددت هيئة الترفيه على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض كورونا بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

ودعت جميع الراغبين في إقامة أي نشاط ترفيهي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه عبر الرابط https://www.gea.gov.sa/ar/licensing-and-investors .

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه قامت خلال الأيام الماضية بإيقاف عدد من الفعاليات المخالفة سواء للإجراءات الاحترازية أو لعدم حصولها على تصريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل الهيئة مع الأجهزة الحكومية الأخرى، للتحقق من عدم وجود مخالفات في الفعاليات الترفيهية التي تقع تحت إشراف الهيئة.

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