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أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب .. هزمت كوريا بثلاثية

حقق منتخب أوكرانيا للشباب لكرة القدم لقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء اليوم السبت.

تقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.

وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني.

حاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب .. هزمت كوريا بثلاثية
سبق

حقق منتخب أوكرانيا للشباب لكرة القدم لقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء اليوم السبت.

تقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.

وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني.

حاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما.


15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
09:59 PM

أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب .. هزمت كوريا بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,808

حقق منتخب أوكرانيا للشباب لكرة القدم لقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء اليوم السبت.

تقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.

وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني.

حاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما.


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