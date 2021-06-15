أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.
وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/
وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.
"حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43"
قال البرنامج: تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية
أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.
وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/
وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.
أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.
"حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43"
قال البرنامج: تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية
أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.
وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/
وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.