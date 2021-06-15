أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو. وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/ وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.

"حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-15 أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.

وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 02:29 PM

"حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43" قال البرنامج: تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية





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أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.

وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.