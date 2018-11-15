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"العبيلان" مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق بهيئة الطيران المدني

كفاءة وطنية متميزة.. وتولى عدة مناصب قيادية في جهات حكومية مختلفة

أصدر رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، قراراً بتعيين طلال بن إبراهيم العبيلان مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق للهيئة.

ويُعد العبيلان أحد أبرز الكفاءات الوطنية في قطاع الاتصال والتسويق والمعارض الدولية في المملكة؛ حيث تولى عدة مناصب قيادية في جهات حكومية؛ منها: إدارة سياحة الأعمال بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما ساهم في تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وترأس إدارة التراخيص والعمليات بالبرنامج، ومن ثم تولى إدارة المعارض والأسواق الدولية بوزارة التجارة والاستثمار، وشغل في الفترة الأخيرة مهام إدارة التسويق في الهيئة العامة للطيران المدني قبل تعيينه مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.

ويحمل العبيلان درجة الماجستير في إدارة السياحة من الولايات المتحدة الأمريكية بمعهد روتشستر للتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود، وعدداً من الشهادات في التسويق والقيادة الإدارية، وحاصل أيضاً على شهادات دولية معتمدة في إدارة المعارض الدولية EMD من الاتحاد الدولي لصناعة المعارض، وشهادة معتمدة في قيادة المنشآت من معهد روتشستر للتكنولوجيا.

وقدّم العديد من ورش العمل المتعلقة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وساهم في تنظيم العديد من المؤتمرات ومنتديات الأعمال الدولية برعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور وزراء ورؤساء دول، وكان له دور بارز في خلق مبادرات وحملات كان لها تأثير في هيئة الطيران المدني مثل "حقك محفوظ" وسلسلة حلقات "معلومة طيران".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبيلان" مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق بهيئة الطيران المدني
سبق

أصدر رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، قراراً بتعيين طلال بن إبراهيم العبيلان مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق للهيئة.

ويُعد العبيلان أحد أبرز الكفاءات الوطنية في قطاع الاتصال والتسويق والمعارض الدولية في المملكة؛ حيث تولى عدة مناصب قيادية في جهات حكومية؛ منها: إدارة سياحة الأعمال بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما ساهم في تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وترأس إدارة التراخيص والعمليات بالبرنامج، ومن ثم تولى إدارة المعارض والأسواق الدولية بوزارة التجارة والاستثمار، وشغل في الفترة الأخيرة مهام إدارة التسويق في الهيئة العامة للطيران المدني قبل تعيينه مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.

ويحمل العبيلان درجة الماجستير في إدارة السياحة من الولايات المتحدة الأمريكية بمعهد روتشستر للتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود، وعدداً من الشهادات في التسويق والقيادة الإدارية، وحاصل أيضاً على شهادات دولية معتمدة في إدارة المعارض الدولية EMD من الاتحاد الدولي لصناعة المعارض، وشهادة معتمدة في قيادة المنشآت من معهد روتشستر للتكنولوجيا.

وقدّم العديد من ورش العمل المتعلقة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وساهم في تنظيم العديد من المؤتمرات ومنتديات الأعمال الدولية برعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور وزراء ورؤساء دول، وكان له دور بارز في خلق مبادرات وحملات كان لها تأثير في هيئة الطيران المدني مثل "حقك محفوظ" وسلسلة حلقات "معلومة طيران".

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:54 AM

"العبيلان" مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق بهيئة الطيران المدني

كفاءة وطنية متميزة.. وتولى عدة مناصب قيادية في جهات حكومية مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، قراراً بتعيين طلال بن إبراهيم العبيلان مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق للهيئة.

ويُعد العبيلان أحد أبرز الكفاءات الوطنية في قطاع الاتصال والتسويق والمعارض الدولية في المملكة؛ حيث تولى عدة مناصب قيادية في جهات حكومية؛ منها: إدارة سياحة الأعمال بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما ساهم في تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وترأس إدارة التراخيص والعمليات بالبرنامج، ومن ثم تولى إدارة المعارض والأسواق الدولية بوزارة التجارة والاستثمار، وشغل في الفترة الأخيرة مهام إدارة التسويق في الهيئة العامة للطيران المدني قبل تعيينه مشرفاً عاماً على الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.

ويحمل العبيلان درجة الماجستير في إدارة السياحة من الولايات المتحدة الأمريكية بمعهد روتشستر للتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود، وعدداً من الشهادات في التسويق والقيادة الإدارية، وحاصل أيضاً على شهادات دولية معتمدة في إدارة المعارض الدولية EMD من الاتحاد الدولي لصناعة المعارض، وشهادة معتمدة في قيادة المنشآت من معهد روتشستر للتكنولوجيا.

وقدّم العديد من ورش العمل المتعلقة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وساهم في تنظيم العديد من المؤتمرات ومنتديات الأعمال الدولية برعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور وزراء ورؤساء دول، وكان له دور بارز في خلق مبادرات وحملات كان لها تأثير في هيئة الطيران المدني مثل "حقك محفوظ" وسلسلة حلقات "معلومة طيران".

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