محافظ تربة يعلن الجهات الفائزة في مبادرة "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي

أعلن محافظ تربة عبدالله بن علي آل قراش، الجهات الحكومية الفائزة في مبادرة "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي، مشيراً إلى أنه سيتم تكريمهم في الأيام المقبلة. وتفصيلاً، حصد مكتب التعليم بمحافظة تربة المركز الأول بتقديم مبادرة بعنوان "طموحنا" والتي تعد كمنصة رقمية تواكب رؤية السعودية 2030 مع شباب طموح نحو وطن واعد يشارك العالم من خلال اكتشاف وتمهير أبناء المحافظة الذين يمكنهم الاطلاع على البرامج المقدمة بالإضافة إلى إبداء الرأي والمقترحات، وشملت المنصة أيقونات عدة وأبرزها "التصميم والبرمجة، قدراتي، تطوع وعطاء، مستشارك، إجازتي إنجاز، المسابقات. وجاء في المركز الثاني مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة في مبادرة "تربة الخضراء" تواكب جهود الوزارة لـ "مبادرة السعودية الخضراء" والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والمتمثلة في زراعة الأشجار والزهور بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي. وحقق المركز الثالث شعبة مرور تربة بمبادرة تحت شعار "شاركنا" والتي أسهمت بشكلٍ كبير في رصد عدد من الملاحظات الخاصة بسالكي الطريق، وخصصت رابطاً لتقديم الشكاوى والاقتراحات والأفكار؛ ويأتي ذلك استكمالاً للجهود الميدانية المبذولة على مدار اليوم لتنظيم حركة السير والتنظيم المروري. وفاز بالمركز الرابع بلدية محافظة تربة بمبادرة "تربة أجمل" لمعالجة التشوهات البصرية عبر منصة إلكترونية تشاركية لطرح الأفكار لدى الجهات الحكومية والأفراد؛ وكذلك إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في أعمال معالجة التشوه البصري. وقال محافظ تربة عبدالله بن علي آل قراش، عقدت اجتماع سابق برؤساء الجهات الحكومية، وشرحت لهم الآلية المعتمدة للمسابقة والمبادرات تحديداً، ومن ثم شُكلت لجنة فرعية من اللجنة العليا للتواصل مع تلك الجهات ومناقشتها حتى الوصول للنتيجة النهائية. وأوضح "آل قراش" تلقينا العديد من المشاركات وعددها ١٣ من قبل الجهات الحكومية التي شاركت معنا وكان هناك العديد من المتطوعين لتفعيلها على أرض الواقع بكل جداً واجتهاد. وأكد "محافظ تربة" أن عدد المستهدفين في هذه المبادرات عددهم أكثر من ٨٤ ألف مواطن ومقيم في محافظة تربة، وان هذه الأرقام تدل على دلالة واضحة على أهمية المشاركة المجتمعية في هذا الجانب، وفي الوقت ذاته، أشاد بدور رجال الأعمال المشاركين في هذه المبادرات مقدماً لهم الشكر والتقدير. وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي، تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" والذي يأتي استمراراً لموضوع الملتقى في الدورة الماضية؛ بهدف تعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات. وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة بهذه المناسبة: "نُطلق اليوم الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" بعد أن حقق في دورته السابقة نجاحاتٍ نطمح أن تُسهم في تحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية، وتُعزز الارتقاء بمنظومة الخدمات في مختلف القطاعات، في وقتٍ تخطو فيه المملكة خطوات ثابتة نحو التحوّل الرقمي، وأضاف بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بما وصلت إليه بلادنا من تميّز في هذا الجانب الحيوي، بعد أن تبوأت بحسب تقرير التنافسية الرقمية المرتبة الثانية عالمياً بين دول العشرين، ما يعكس ما وصلنا إليه من تقدم وتفوق في العالم الرقمي، ويؤكد على قدرة الإنسان السعودي على مواكبة التطوّر في مختلف المجالات". وأشار إلى أن مواصلة ملتقى مكة الثقافي أعماله للعام الثاني على التوالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" يؤكد عزمنا على المُضي قُدماً في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة البشرية، وأن نُكرّس الأعمال والجهود لأن تكون منطقة مكة المكرمة ذكية تعتمد على التقنية وتسخّرها لخدمة السكان والزوار". وختم الأمير خالد الفيصل بالشكر الجزيل للجهات الحكومية والأهلية وأبناء منطقة مكة المكرمة على التفاعل المُشرف، والبنّاء مع كل المبادرات التي تسعى للنهوض بالوطن، راجياً من الجميع مواصلة العمل للارتقاء بالمنطقة، وأن نجعل منها أنموذجاً يُحتذى به في مختلف الجوانب.

محافظ تربة يعلن الجهات الفائزة في مبادرة "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي متعب البقمي سبق 2022-01-21 أعلن محافظ تربة عبدالله بن علي آل قراش، الجهات الحكومية الفائزة في مبادرة "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي، مشيراً إلى أنه سيتم تكريمهم في الأيام المقبلة.



وتفصيلاً، حصد مكتب التعليم بمحافظة تربة المركز الأول بتقديم مبادرة بعنوان "طموحنا" والتي تعد كمنصة رقمية تواكب رؤية السعودية 2030 مع شباب طموح نحو وطن واعد يشارك العالم من خلال اكتشاف وتمهير أبناء المحافظة الذين يمكنهم الاطلاع على البرامج المقدمة بالإضافة إلى إبداء الرأي والمقترحات، وشملت المنصة أيقونات عدة وأبرزها "التصميم والبرمجة، قدراتي، تطوع وعطاء، مستشارك، إجازتي إنجاز، المسابقات.



وجاء في المركز الثاني مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة في مبادرة "تربة الخضراء" تواكب جهود الوزارة لـ "مبادرة السعودية الخضراء" والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والمتمثلة في زراعة الأشجار والزهور بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي.



وحقق المركز الثالث شعبة مرور تربة بمبادرة تحت شعار "شاركنا" والتي أسهمت بشكلٍ كبير في رصد عدد من الملاحظات الخاصة بسالكي الطريق، وخصصت رابطاً لتقديم الشكاوى والاقتراحات والأفكار؛ ويأتي ذلك استكمالاً للجهود الميدانية المبذولة على مدار اليوم لتنظيم حركة السير والتنظيم المروري.



وفاز بالمركز الرابع بلدية محافظة تربة بمبادرة "تربة أجمل" لمعالجة التشوهات البصرية عبر منصة إلكترونية تشاركية لطرح الأفكار لدى الجهات الحكومية والأفراد؛ وكذلك إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في أعمال معالجة التشوه البصري.



وقال محافظ تربة عبدالله بن علي آل قراش، عقدت اجتماع سابق برؤساء الجهات الحكومية، وشرحت لهم الآلية المعتمدة للمسابقة والمبادرات تحديداً، ومن ثم شُكلت لجنة فرعية من اللجنة العليا للتواصل مع تلك الجهات ومناقشتها حتى الوصول للنتيجة النهائية.



وأوضح "آل قراش" تلقينا العديد من المشاركات وعددها ١٣ من قبل الجهات الحكومية التي شاركت معنا وكان هناك العديد من المتطوعين لتفعيلها على أرض الواقع بكل جداً واجتهاد.



وأكد "محافظ تربة" أن عدد المستهدفين في هذه المبادرات عددهم أكثر من ٨٤ ألف مواطن ومقيم في محافظة تربة، وان هذه الأرقام تدل على دلالة واضحة على أهمية المشاركة المجتمعية في هذا الجانب، وفي الوقت ذاته، أشاد بدور رجال الأعمال المشاركين في هذه المبادرات مقدماً لهم الشكر والتقدير.



وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي، تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" والذي يأتي استمراراً لموضوع الملتقى في الدورة الماضية؛ بهدف تعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات.



وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة بهذه المناسبة: "نُطلق اليوم الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" بعد أن حقق في دورته السابقة نجاحاتٍ نطمح أن تُسهم في تحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية، وتُعزز الارتقاء بمنظومة الخدمات في مختلف القطاعات، في وقتٍ تخطو فيه المملكة خطوات ثابتة نحو التحوّل الرقمي، وأضاف بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بما وصلت إليه بلادنا من تميّز في هذا الجانب الحيوي، بعد أن تبوأت بحسب تقرير التنافسية الرقمية المرتبة الثانية عالمياً بين دول العشرين، ما يعكس ما وصلنا إليه من تقدم وتفوق في العالم الرقمي، ويؤكد على قدرة الإنسان السعودي على مواكبة التطوّر في مختلف المجالات".



وأشار إلى أن مواصلة ملتقى مكة الثقافي أعماله للعام الثاني على التوالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" يؤكد عزمنا على المُضي قُدماً في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة البشرية، وأن نُكرّس الأعمال والجهود لأن تكون منطقة مكة المكرمة ذكية تعتمد على التقنية وتسخّرها لخدمة السكان والزوار".



وختم الأمير خالد الفيصل بالشكر الجزيل للجهات الحكومية والأهلية وأبناء منطقة مكة المكرمة على التفاعل المُشرف، والبنّاء مع كل المبادرات التي تسعى للنهوض بالوطن، راجياً من الجميع مواصلة العمل للارتقاء بالمنطقة، وأن نجعل منها أنموذجاً يُحتذى به في مختلف الجوانب.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 12:28 AM

محافظ تربة يعلن الجهات الفائزة في مبادرة "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي التعليم يحصد المركز الأول بمنصة "طموحنا".. و"البيئة" تأتي ثانياً بـ"تربة الخضراء"





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أعلن محافظ تربة عبدالله بن علي آل قراش، الجهات الحكومية الفائزة في مبادرة "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي، مشيراً إلى أنه سيتم تكريمهم في الأيام المقبلة.



وتفصيلاً، حصد مكتب التعليم بمحافظة تربة المركز الأول بتقديم مبادرة بعنوان "طموحنا" والتي تعد كمنصة رقمية تواكب رؤية السعودية 2030 مع شباب طموح نحو وطن واعد يشارك العالم من خلال اكتشاف وتمهير أبناء المحافظة الذين يمكنهم الاطلاع على البرامج المقدمة بالإضافة إلى إبداء الرأي والمقترحات، وشملت المنصة أيقونات عدة وأبرزها "التصميم والبرمجة، قدراتي، تطوع وعطاء، مستشارك، إجازتي إنجاز، المسابقات.



وجاء في المركز الثاني مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة في مبادرة "تربة الخضراء" تواكب جهود الوزارة لـ "مبادرة السعودية الخضراء" والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والمتمثلة في زراعة الأشجار والزهور بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي.



وحقق المركز الثالث شعبة مرور تربة بمبادرة تحت شعار "شاركنا" والتي أسهمت بشكلٍ كبير في رصد عدد من الملاحظات الخاصة بسالكي الطريق، وخصصت رابطاً لتقديم الشكاوى والاقتراحات والأفكار؛ ويأتي ذلك استكمالاً للجهود الميدانية المبذولة على مدار اليوم لتنظيم حركة السير والتنظيم المروري.



وفاز بالمركز الرابع بلدية محافظة تربة بمبادرة "تربة أجمل" لمعالجة التشوهات البصرية عبر منصة إلكترونية تشاركية لطرح الأفكار لدى الجهات الحكومية والأفراد؛ وكذلك إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في أعمال معالجة التشوه البصري.



وقال محافظ تربة عبدالله بن علي آل قراش، عقدت اجتماع سابق برؤساء الجهات الحكومية، وشرحت لهم الآلية المعتمدة للمسابقة والمبادرات تحديداً، ومن ثم شُكلت لجنة فرعية من اللجنة العليا للتواصل مع تلك الجهات ومناقشتها حتى الوصول للنتيجة النهائية.



وأوضح "آل قراش" تلقينا العديد من المشاركات وعددها ١٣ من قبل الجهات الحكومية التي شاركت معنا وكان هناك العديد من المتطوعين لتفعيلها على أرض الواقع بكل جداً واجتهاد.



وأكد "محافظ تربة" أن عدد المستهدفين في هذه المبادرات عددهم أكثر من ٨٤ ألف مواطن ومقيم في محافظة تربة، وان هذه الأرقام تدل على دلالة واضحة على أهمية المشاركة المجتمعية في هذا الجانب، وفي الوقت ذاته، أشاد بدور رجال الأعمال المشاركين في هذه المبادرات مقدماً لهم الشكر والتقدير.



وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي، تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" والذي يأتي استمراراً لموضوع الملتقى في الدورة الماضية؛ بهدف تعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات.



وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة بهذه المناسبة: "نُطلق اليوم الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" بعد أن حقق في دورته السابقة نجاحاتٍ نطمح أن تُسهم في تحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية، وتُعزز الارتقاء بمنظومة الخدمات في مختلف القطاعات، في وقتٍ تخطو فيه المملكة خطوات ثابتة نحو التحوّل الرقمي، وأضاف بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بما وصلت إليه بلادنا من تميّز في هذا الجانب الحيوي، بعد أن تبوأت بحسب تقرير التنافسية الرقمية المرتبة الثانية عالمياً بين دول العشرين، ما يعكس ما وصلنا إليه من تقدم وتفوق في العالم الرقمي، ويؤكد على قدرة الإنسان السعودي على مواكبة التطوّر في مختلف المجالات".



وأشار إلى أن مواصلة ملتقى مكة الثقافي أعماله للعام الثاني على التوالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" يؤكد عزمنا على المُضي قُدماً في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة البشرية، وأن نُكرّس الأعمال والجهود لأن تكون منطقة مكة المكرمة ذكية تعتمد على التقنية وتسخّرها لخدمة السكان والزوار".



وختم الأمير خالد الفيصل بالشكر الجزيل للجهات الحكومية والأهلية وأبناء منطقة مكة المكرمة على التفاعل المُشرف، والبنّاء مع كل المبادرات التي تسعى للنهوض بالوطن، راجياً من الجميع مواصلة العمل للارتقاء بالمنطقة، وأن نجعل منها أنموذجاً يُحتذى به في مختلف الجوانب.