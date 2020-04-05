بالفيديو.. الأمطار تشكل شلالات بـ"خثعم عسير"

مصحوبة بحبات البرد على مركز البشائر

هطلت، اليوم، أمطارٌ غزيرة إلى متوسطة على أجزاء واسعة من مركز خثعم، شمال منطقة عسير، سالت على إثرها الأودية وتشكلت بها شلالات من فوق الجبال.

ووثقت عدسة المصور "عبدالله خلف الخثعمي" مقطع فيديو للأمطار التي بدأت بالهطول عصرًا، وما تزال مستمرة في هطولها على مناطق الفوقاء وخثعم والبلس.

كما هطلت أمطارٌ متوسطة مصحوبة بحبات البرد على مركز البشائر، شملت كل القرى والهجر التابعة للمركز.