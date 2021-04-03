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صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

وصفته بلاعب خط الوسط الأبرز في الدوري

سلطت وسائل إعلام أوروبية الضوء على النجومية والشعبية الكبيرة التي بات يتمتع بها اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا محترف الشباب الحالي.

وقالت صحيفة estadiodeportivo الناطقة باللغة الإسبانية: إن بانيغا بات نجمًا أيضًا على الشاشة الصغيرة، بالإضافة إلى أن لاعب إشبيلية السابق هو نجم فريق الشباب، صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

وأضافت الصحيفة أنه منذ مغادرة نادي إشبيلية نهاية العام الماضي سجل بانيغا خمسة أهداف وست تمريرات حاسمة في 23 مباراة، وهو لاعب خط الوسط الأبرز في الدوري السعودي؛ حيث يقدم أداء متميزًا في عمر 32 عامًا جعله أحد أفضل نجوم الدوريات العربية.

وتابعت أن بانيغا يعيش في السعودية كنجم على أرض الملعب وخارجه أيضًا؛ حيث أصبح نجمًا تلفزيونيًّا حقيقيًّا، بعد أن قام ببطولة إعلان لسلسلة مطاعم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية
سبق

سلطت وسائل إعلام أوروبية الضوء على النجومية والشعبية الكبيرة التي بات يتمتع بها اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا محترف الشباب الحالي.

وقالت صحيفة estadiodeportivo الناطقة باللغة الإسبانية: إن بانيغا بات نجمًا أيضًا على الشاشة الصغيرة، بالإضافة إلى أن لاعب إشبيلية السابق هو نجم فريق الشباب، صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

وأضافت الصحيفة أنه منذ مغادرة نادي إشبيلية نهاية العام الماضي سجل بانيغا خمسة أهداف وست تمريرات حاسمة في 23 مباراة، وهو لاعب خط الوسط الأبرز في الدوري السعودي؛ حيث يقدم أداء متميزًا في عمر 32 عامًا جعله أحد أفضل نجوم الدوريات العربية.

وتابعت أن بانيغا يعيش في السعودية كنجم على أرض الملعب وخارجه أيضًا؛ حيث أصبح نجمًا تلفزيونيًّا حقيقيًّا، بعد أن قام ببطولة إعلان لسلسلة مطاعم.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
02:56 PM

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

وصفته بلاعب خط الوسط الأبرز في الدوري

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محمد السيّد - الرياض
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سلطت وسائل إعلام أوروبية الضوء على النجومية والشعبية الكبيرة التي بات يتمتع بها اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا محترف الشباب الحالي.

وقالت صحيفة estadiodeportivo الناطقة باللغة الإسبانية: إن بانيغا بات نجمًا أيضًا على الشاشة الصغيرة، بالإضافة إلى أن لاعب إشبيلية السابق هو نجم فريق الشباب، صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

وأضافت الصحيفة أنه منذ مغادرة نادي إشبيلية نهاية العام الماضي سجل بانيغا خمسة أهداف وست تمريرات حاسمة في 23 مباراة، وهو لاعب خط الوسط الأبرز في الدوري السعودي؛ حيث يقدم أداء متميزًا في عمر 32 عامًا جعله أحد أفضل نجوم الدوريات العربية.

وتابعت أن بانيغا يعيش في السعودية كنجم على أرض الملعب وخارجه أيضًا؛ حيث أصبح نجمًا تلفزيونيًّا حقيقيًّا، بعد أن قام ببطولة إعلان لسلسلة مطاعم.

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