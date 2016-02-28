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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة قطر

أكد دعم قطر للمملكة بما يعزز أمنها واستقرارها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

واطمأن سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، متمنيًا لسموه دوام الصحة والعافية.

كما أكد سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال دعم دولة قطر للمملكة، وشدَّد على كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة السعودية.

من جهته، عبَّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة قطر
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

واطمأن سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، متمنيًا لسموه دوام الصحة والعافية.

كما أكد سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال دعم دولة قطر للمملكة، وشدَّد على كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة السعودية.

من جهته، عبَّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:06 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة قطر

أكد دعم قطر للمملكة بما يعزز أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,614

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

واطمأن سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، متمنيًا لسموه دوام الصحة والعافية.

كما أكد سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال دعم دولة قطر للمملكة، وشدَّد على كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة السعودية.

من جهته، عبَّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

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