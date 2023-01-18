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أكثر من 650 ألف طالب وطالبة في جدة يعودون غداً للفصل الدراسي الثاني

"المسعودي" يؤكد أهمية البداية الجادة والمنضبطة

يعود صباح غد الأحد، أكثر من 650 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة إلى مقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ .

ورحب المدير العام للتعليم بجدة سعد المسعودي، بالطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مؤكدًا أهمية البداية الدراسية الجادة والمنضبطة، مبدياً ثقته في قادة وقائدات المدارس بإعطاء هذا الأمر جل عنايتهم من بداية اليوم الدراسي الأول، ورصد الغياب والتأكيد على أولياء الأمور بأهمية الانتظام والانضباط.

وأكد "المسعودي"، أنه تم متابعة وصول المقررات الدراسية للفصل الثاني لجميع المدارس منذ وقت مبكر قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن قيادات تعليم جدة بنين وبنات وكذلك المشرفين والمشرفات في كل من الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيتواجدون صباح غد الأحد، في مدارس جدة ورابغ وخليص؛ للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان وتذليل المعوقات إن وجدت.

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أكثر من 650 ألف طالب وطالبة في جدة يعودون غداً للفصل الدراسي الثاني
سبق

يعود صباح غد الأحد، أكثر من 650 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة إلى مقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ .

ورحب المدير العام للتعليم بجدة سعد المسعودي، بالطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مؤكدًا أهمية البداية الدراسية الجادة والمنضبطة، مبدياً ثقته في قادة وقائدات المدارس بإعطاء هذا الأمر جل عنايتهم من بداية اليوم الدراسي الأول، ورصد الغياب والتأكيد على أولياء الأمور بأهمية الانتظام والانضباط.

وأكد "المسعودي"، أنه تم متابعة وصول المقررات الدراسية للفصل الثاني لجميع المدارس منذ وقت مبكر قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن قيادات تعليم جدة بنين وبنات وكذلك المشرفين والمشرفات في كل من الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيتواجدون صباح غد الأحد، في مدارس جدة ورابغ وخليص؛ للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان وتذليل المعوقات إن وجدت.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
05:02 PM

أكثر من 650 ألف طالب وطالبة في جدة يعودون غداً للفصل الدراسي الثاني

"المسعودي" يؤكد أهمية البداية الجادة والمنضبطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يعود صباح غد الأحد، أكثر من 650 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة إلى مقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ .

ورحب المدير العام للتعليم بجدة سعد المسعودي، بالطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مؤكدًا أهمية البداية الدراسية الجادة والمنضبطة، مبدياً ثقته في قادة وقائدات المدارس بإعطاء هذا الأمر جل عنايتهم من بداية اليوم الدراسي الأول، ورصد الغياب والتأكيد على أولياء الأمور بأهمية الانتظام والانضباط.

وأكد "المسعودي"، أنه تم متابعة وصول المقررات الدراسية للفصل الثاني لجميع المدارس منذ وقت مبكر قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن قيادات تعليم جدة بنين وبنات وكذلك المشرفين والمشرفات في كل من الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيتواجدون صباح غد الأحد، في مدارس جدة ورابغ وخليص؛ للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان وتذليل المعوقات إن وجدت.

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