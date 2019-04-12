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في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى.. "جونسون": هذه الهيئة أنقذت حياتي

قال: نحقق تقدماً في المعركة الوطنية ضد "كورونا"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى إن "المملكة المتحدة تحقق تقدماً في المعركة الوطنية ضد فيروس كورونا".
وأوضح "جونسون" في كلمته، اليوم الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية أنقذت حياتي، وفقاً لـ"تاس".
وغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم لاستكمال علاجه من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في منزله.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن "جونسون غادر المستشفى لاستكمال علاجه في مقر إقامة رئيس الوزراء في بريطانيا"، مضيفاً أن رئيس الوزراء لن يكون على رأس عمله على الفور، بناء على نصيحة الفريق الطبي الخاص به.
ووجّه "جونسون" شكره للعاملين في مستشفى "سان توماس" على تقديم الرعاية الرائعة، مشيراً إلى أن أفكاره تبقى مع المتضررين بسبب هذا المرض.
وكان "جونسون" قد دخل المستشفى الأحد؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

فيروس كورونا الجديد بوريس جونسون

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في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى.. "جونسون": هذه الهيئة أنقذت حياتي
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى إن "المملكة المتحدة تحقق تقدماً في المعركة الوطنية ضد فيروس كورونا".
وأوضح "جونسون" في كلمته، اليوم الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية أنقذت حياتي، وفقاً لـ"تاس".
وغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم لاستكمال علاجه من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في منزله.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن "جونسون غادر المستشفى لاستكمال علاجه في مقر إقامة رئيس الوزراء في بريطانيا"، مضيفاً أن رئيس الوزراء لن يكون على رأس عمله على الفور، بناء على نصيحة الفريق الطبي الخاص به.
ووجّه "جونسون" شكره للعاملين في مستشفى "سان توماس" على تقديم الرعاية الرائعة، مشيراً إلى أن أفكاره تبقى مع المتضررين بسبب هذا المرض.
وكان "جونسون" قد دخل المستشفى الأحد؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:33 PM

في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى.. "جونسون": هذه الهيئة أنقذت حياتي

قال: نحقق تقدماً في المعركة الوطنية ضد "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,327

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى إن "المملكة المتحدة تحقق تقدماً في المعركة الوطنية ضد فيروس كورونا".
وأوضح "جونسون" في كلمته، اليوم الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية أنقذت حياتي، وفقاً لـ"تاس".
وغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم لاستكمال علاجه من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في منزله.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن "جونسون غادر المستشفى لاستكمال علاجه في مقر إقامة رئيس الوزراء في بريطانيا"، مضيفاً أن رئيس الوزراء لن يكون على رأس عمله على الفور، بناء على نصيحة الفريق الطبي الخاص به.
ووجّه "جونسون" شكره للعاملين في مستشفى "سان توماس" على تقديم الرعاية الرائعة، مشيراً إلى أن أفكاره تبقى مع المتضررين بسبب هذا المرض.
وكان "جونسون" قد دخل المستشفى الأحد؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

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