النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية البديع بالأفلاج تتيح التواصل مع المواطنين على مدار 24 ساعة

عبر قنوات التواصل معها على "تويتر" و"واتساب"

أطلقت بلدية البديع في محافظة الأفلاج، قنوات تواصل تتيح للمواطنين التواصل معها على مدار 24 ساعة.

ونوهت بلدية البديع اليوم، بأن قسم العلاقات العامة والإعلام لديها سوف يتلقى المقترحات والشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك عبر قنوات التواصل لها على تويتر والواتساب.

وتقوم بلدية البديع وبشكل مستمر بعمليات وإجراءات لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعقيم والتطهير، كما تقوم بجولات ميدانية على المنشآت التموينية ومستودعات تخزين الأغذية نجح خلالها قسم الرقابة الصحية بالبلدية في ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم بعدها مصادرة الأغذية المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

الأفلاج بلدية البديع فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية البديع بالأفلاج تتيح التواصل مع المواطنين على مدار 24 ساعة
سبق

أطلقت بلدية البديع في محافظة الأفلاج، قنوات تواصل تتيح للمواطنين التواصل معها على مدار 24 ساعة.

ونوهت بلدية البديع اليوم، بأن قسم العلاقات العامة والإعلام لديها سوف يتلقى المقترحات والشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك عبر قنوات التواصل لها على تويتر والواتساب.

وتقوم بلدية البديع وبشكل مستمر بعمليات وإجراءات لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعقيم والتطهير، كما تقوم بجولات ميدانية على المنشآت التموينية ومستودعات تخزين الأغذية نجح خلالها قسم الرقابة الصحية بالبلدية في ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم بعدها مصادرة الأغذية المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:08 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:57 AM

بلدية البديع بالأفلاج تتيح التواصل مع المواطنين على مدار 24 ساعة

عبر قنوات التواصل معها على "تويتر" و"واتساب"

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,867

أطلقت بلدية البديع في محافظة الأفلاج، قنوات تواصل تتيح للمواطنين التواصل معها على مدار 24 ساعة.

ونوهت بلدية البديع اليوم، بأن قسم العلاقات العامة والإعلام لديها سوف يتلقى المقترحات والشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك عبر قنوات التواصل لها على تويتر والواتساب.

وتقوم بلدية البديع وبشكل مستمر بعمليات وإجراءات لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعقيم والتطهير، كما تقوم بجولات ميدانية على المنشآت التموينية ومستودعات تخزين الأغذية نجح خلالها قسم الرقابة الصحية بالبلدية في ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم بعدها مصادرة الأغذية المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,025
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة