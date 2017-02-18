خلال عام مستشفى بمكة يسجّل 9135 مولوداً
الأغلبية للإناث.. وغير السعوديين عددهم 1779
شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، خلال عام، أكثر من تسعة آلاف حالة ولادة، منها 3 آلاف ولادة قيصرية.
ووفق إحصائية اطلعت عليها "سبق"؛ فإن إجمالي حالات الولادة التي شهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال عام 2021 المنصرم، بلغ 9135 حالة ولادة، منها 6077 ولادة طبيعية و3058 ولادة قيصرية.
وبحسب نتائج الإحصائية بلغ إجمالي المواليد السعوديين 7356 مولوداً، مقابل 1779 غير سعوديين.
وطبقًا للمعلومات التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإن معظم المواليد التسعة آلاف من الإناث.
مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة
خلال عام مستشفى بمكة يسجّل 9135 مولوداً
عبدالرزاق البجالي
سبق
2022-02-18
شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، خلال عام، أكثر من تسعة آلاف حالة ولادة، منها 3 آلاف ولادة قيصرية.
ووفق إحصائية اطلعت عليها "سبق"؛ فإن إجمالي حالات الولادة التي شهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال عام 2021 المنصرم، بلغ 9135 حالة ولادة، منها 6077 ولادة طبيعية و3058 ولادة قيصرية.
وبحسب نتائج الإحصائية بلغ إجمالي المواليد السعوديين 7356 مولوداً، مقابل 1779 غير سعوديين.
وطبقًا للمعلومات التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإن معظم المواليد التسعة آلاف من الإناث.
18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
04:58 PM
خلال عام مستشفى بمكة يسجّل 9135 مولوداً
الأغلبية للإناث.. وغير السعوديين عددهم 1779
شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، خلال عام، أكثر من تسعة آلاف حالة ولادة، منها 3 آلاف ولادة قيصرية.
ووفق إحصائية اطلعت عليها "سبق"؛ فإن إجمالي حالات الولادة التي شهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال عام 2021 المنصرم، بلغ 9135 حالة ولادة، منها 6077 ولادة طبيعية و3058 ولادة قيصرية.
وبحسب نتائج الإحصائية بلغ إجمالي المواليد السعوديين 7356 مولوداً، مقابل 1779 غير سعوديين.
وطبقًا للمعلومات التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإن معظم المواليد التسعة آلاف من الإناث.