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"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ 24 ساعة الماضية

خلال عام مستشفى بمكة يسجّل 9135 مولوداً

الأغلبية للإناث.. وغير السعوديين عددهم 1779

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، خلال عام، أكثر من تسعة آلاف حالة ولادة، منها 3 آلاف ولادة قيصرية.

ووفق إحصائية اطلعت عليها "سبق"؛ فإن إجمالي حالات الولادة التي شهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال عام 2021 المنصرم، بلغ 9135 حالة ولادة، منها 6077 ولادة طبيعية و3058 ولادة قيصرية.

وبحسب نتائج الإحصائية بلغ إجمالي المواليد السعوديين 7356 مولوداً، مقابل 1779 غير سعوديين.

وطبقًا للمعلومات التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإن معظم المواليد التسعة آلاف من الإناث.

مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال عام مستشفى بمكة يسجّل 9135 مولوداً
سبق

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، خلال عام، أكثر من تسعة آلاف حالة ولادة، منها 3 آلاف ولادة قيصرية.

ووفق إحصائية اطلعت عليها "سبق"؛ فإن إجمالي حالات الولادة التي شهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال عام 2021 المنصرم، بلغ 9135 حالة ولادة، منها 6077 ولادة طبيعية و3058 ولادة قيصرية.

وبحسب نتائج الإحصائية بلغ إجمالي المواليد السعوديين 7356 مولوداً، مقابل 1779 غير سعوديين.

وطبقًا للمعلومات التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإن معظم المواليد التسعة آلاف من الإناث.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
04:58 PM

خلال عام مستشفى بمكة يسجّل 9135 مولوداً

الأغلبية للإناث.. وغير السعوديين عددهم 1779

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
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شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، خلال عام، أكثر من تسعة آلاف حالة ولادة، منها 3 آلاف ولادة قيصرية.

ووفق إحصائية اطلعت عليها "سبق"؛ فإن إجمالي حالات الولادة التي شهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال عام 2021 المنصرم، بلغ 9135 حالة ولادة، منها 6077 ولادة طبيعية و3058 ولادة قيصرية.

وبحسب نتائج الإحصائية بلغ إجمالي المواليد السعوديين 7356 مولوداً، مقابل 1779 غير سعوديين.

وطبقًا للمعلومات التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإن معظم المواليد التسعة آلاف من الإناث.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,155

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