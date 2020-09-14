وفاة شقيق الحكم "الزيد"

توفي عبدالله بن زيد، شقيق الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي، عبدالرحمن الزيد، بعد معاناة مع المرض.

"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "الزيد" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.