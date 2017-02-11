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شاهد النهاية الصادمة لسائح حاول العبث مع التماسيح

هذا ما فعله الوحش الغاضب

يحاول كثير من الناس العبث مع الحيوانات سواء في حدائق الحيوان أو أثناء رحلات الحياة البرية؛ لكن النهاية قد تكون صادمة كما حدث مع هذا السائح في إحدى غابات البرازيل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان مجموعة من السياح في جولة برية بالغابة في مدينة فلوريانوبوليس عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل.. وأثناء تواجد السياح على جسر فوق بحيرة للتماسيح العملاقة؛ أراد هذا السائح أن يلتقط صورًا قريبة بينما يلاعب الوحوش العملاقة.

ربط السائح جهاز كمبيوتر لوحي في خيط، بعدما وضعه في كيس للحماية من الماء، وراح ينزل الجهاز على سطح بحيرة التماسيح ويشده لأعلى ليقوم آخرون بالتقاط الصور للتماسيح القافزة، وبالفعل تمكّن من إسقاط الجهاز وإعادته قبل أن تصل إليه الأنياب القوية.

لكن في إحدى المرات تَمَكّن تمساح غاضب من القبض على الجهاز وسحبه من يد الرجل، وبعدها مزّق الجهاز بأنيابه؛ فيما أطلقت امرأة صرخة صدمة واكَبَت ندم الرجل على ضياع الجهاز.

البرازيل تمساح

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شاهد النهاية الصادمة لسائح حاول العبث مع التماسيح
سبق

يحاول كثير من الناس العبث مع الحيوانات سواء في حدائق الحيوان أو أثناء رحلات الحياة البرية؛ لكن النهاية قد تكون صادمة كما حدث مع هذا السائح في إحدى غابات البرازيل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان مجموعة من السياح في جولة برية بالغابة في مدينة فلوريانوبوليس عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل.. وأثناء تواجد السياح على جسر فوق بحيرة للتماسيح العملاقة؛ أراد هذا السائح أن يلتقط صورًا قريبة بينما يلاعب الوحوش العملاقة.

ربط السائح جهاز كمبيوتر لوحي في خيط، بعدما وضعه في كيس للحماية من الماء، وراح ينزل الجهاز على سطح بحيرة التماسيح ويشده لأعلى ليقوم آخرون بالتقاط الصور للتماسيح القافزة، وبالفعل تمكّن من إسقاط الجهاز وإعادته قبل أن تصل إليه الأنياب القوية.

لكن في إحدى المرات تَمَكّن تمساح غاضب من القبض على الجهاز وسحبه من يد الرجل، وبعدها مزّق الجهاز بأنيابه؛ فيما أطلقت امرأة صرخة صدمة واكَبَت ندم الرجل على ضياع الجهاز.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
10:19 AM

شاهد النهاية الصادمة لسائح حاول العبث مع التماسيح

هذا ما فعله الوحش الغاضب

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
8,342

يحاول كثير من الناس العبث مع الحيوانات سواء في حدائق الحيوان أو أثناء رحلات الحياة البرية؛ لكن النهاية قد تكون صادمة كما حدث مع هذا السائح في إحدى غابات البرازيل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان مجموعة من السياح في جولة برية بالغابة في مدينة فلوريانوبوليس عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل.. وأثناء تواجد السياح على جسر فوق بحيرة للتماسيح العملاقة؛ أراد هذا السائح أن يلتقط صورًا قريبة بينما يلاعب الوحوش العملاقة.

ربط السائح جهاز كمبيوتر لوحي في خيط، بعدما وضعه في كيس للحماية من الماء، وراح ينزل الجهاز على سطح بحيرة التماسيح ويشده لأعلى ليقوم آخرون بالتقاط الصور للتماسيح القافزة، وبالفعل تمكّن من إسقاط الجهاز وإعادته قبل أن تصل إليه الأنياب القوية.

لكن في إحدى المرات تَمَكّن تمساح غاضب من القبض على الجهاز وسحبه من يد الرجل، وبعدها مزّق الجهاز بأنيابه؛ فيما أطلقت امرأة صرخة صدمة واكَبَت ندم الرجل على ضياع الجهاز.

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