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"الحربي" يكرّم متميّزي أمن طرق الباحة

كرّم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، المتميزين من أفراد أمن الطرق.

جاء ذلك بحضور قائد القوة العقيد رياض الشهري، وقائد طريق العقيق النقيب بدر العتيبي.

وشملت التكريمات: رقيب أول ناصر السلوم، ورقيب أول أحمد علي الغامدي، ورقيب أول عامر البيشي، والعريف عبدالرحمن محمد الغامدي، والعريف سلطان مسفر الغامدي، والعريف علي الخثعمي، والعريف محمد عوض القحطاني.

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"الحربي" يكرّم متميّزي أمن طرق الباحة
سبق

كرّم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، المتميزين من أفراد أمن الطرق.

جاء ذلك بحضور قائد القوة العقيد رياض الشهري، وقائد طريق العقيق النقيب بدر العتيبي.

وشملت التكريمات: رقيب أول ناصر السلوم، ورقيب أول أحمد علي الغامدي، ورقيب أول عامر البيشي، والعريف عبدالرحمن محمد الغامدي، والعريف سلطان مسفر الغامدي، والعريف علي الخثعمي، والعريف محمد عوض القحطاني.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
06:05 PM

"الحربي" يكرّم متميّزي أمن طرق الباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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1,780

كرّم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، المتميزين من أفراد أمن الطرق.

جاء ذلك بحضور قائد القوة العقيد رياض الشهري، وقائد طريق العقيق النقيب بدر العتيبي.

وشملت التكريمات: رقيب أول ناصر السلوم، ورقيب أول أحمد علي الغامدي، ورقيب أول عامر البيشي، والعريف عبدالرحمن محمد الغامدي، والعريف سلطان مسفر الغامدي، والعريف علي الخثعمي، والعريف محمد عوض القحطاني.

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