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شاهد.. إنجاز 90% من سفلتة وأرصفة وإنارة 8 أحياء في نجران

فيما أكد أمين المنطقة على سرعة استكمال المشاريع والالتزام بالجودة

تواصل أمانة منطقة نجران العمل بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 8 أحياء داخل مدينة نجران كحي الجربة، وحي رير، وحي المخيم، وشارع الملك خالد بحي الفهد، وشارع أبوبكر الصديق، بتكلفة إجمالية تقدر بـ65.984.452 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

وشدد "عبيان" على سرعة استكمال كل المشاريع، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة؛ حتى ينعم كل المواطنين بهذه المشاريع التنموية البلدية.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع علي آل حرفش أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90%، ويجري العمل حالياً على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع.

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شاهد.. إنجاز 90% من سفلتة وأرصفة وإنارة 8 أحياء في نجران
سبق

تواصل أمانة منطقة نجران العمل بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 8 أحياء داخل مدينة نجران كحي الجربة، وحي رير، وحي المخيم، وشارع الملك خالد بحي الفهد، وشارع أبوبكر الصديق، بتكلفة إجمالية تقدر بـ65.984.452 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

وشدد "عبيان" على سرعة استكمال كل المشاريع، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة؛ حتى ينعم كل المواطنين بهذه المشاريع التنموية البلدية.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع علي آل حرفش أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90%، ويجري العمل حالياً على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:07 AM

شاهد.. إنجاز 90% من سفلتة وأرصفة وإنارة 8 أحياء في نجران

فيما أكد أمين المنطقة على سرعة استكمال المشاريع والالتزام بالجودة

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بندر آل عوض - نجران
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13,250

تواصل أمانة منطقة نجران العمل بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 8 أحياء داخل مدينة نجران كحي الجربة، وحي رير، وحي المخيم، وشارع الملك خالد بحي الفهد، وشارع أبوبكر الصديق، بتكلفة إجمالية تقدر بـ65.984.452 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

وشدد "عبيان" على سرعة استكمال كل المشاريع، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة؛ حتى ينعم كل المواطنين بهذه المشاريع التنموية البلدية.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع علي آل حرفش أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90%، ويجري العمل حالياً على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع.

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