"محافظ ينبع" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" بمركز السميري

ضمن جهود توفير مراكز إضافية للقاحات الفيروس في منطقة المدينة المنوّرة

تلقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي؛ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة، منوّهاً إلى العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

يُذكر أن القطاع الصحي بمحافظة ينبع دشّن، اليوم الأحد، بحضور محافظ ينبع، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة المدينة المنوّرة الدكتور مهند بحلاق؛ ومدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن الميلبي؛ مركزا للقاح كورونا بينبع وهو مركز صحي السميري؛ لتقديم لقاح فيروس كورونا، تواصلاً مع جهود "الصحة" في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة دشّنت 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافةً إلى 8 مراكز بمحافظات: ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في المحافظات كافة بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين.

ودعت صحة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس "كورونا".