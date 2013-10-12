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"لوشيسكو" و"جونز" و"رومارينهو" يحصدون أولى جوائز الأفضلية في دوري المحترفين

حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي رومارينهو أولى الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار الروماني لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، جاء بعد قيادته فريقه لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 16 نقطة بعد ست جولات.

فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس، والبرازيلي رومارينهو لاعب نادي الاتحاد أفضل لاعب عن شهر سبتمبر.

يُذكر أن اللجنة الفنية تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رابطة الدوري السعودي للمحترفين رازفان لوشيسكو برادلي جونز رومارينهو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لوشيسكو" و"جونز" و"رومارينهو" يحصدون أولى جوائز الأفضلية في دوري المحترفين
سبق

حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي رومارينهو أولى الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار الروماني لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، جاء بعد قيادته فريقه لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 16 نقطة بعد ست جولات.

فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس، والبرازيلي رومارينهو لاعب نادي الاتحاد أفضل لاعب عن شهر سبتمبر.

يُذكر أن اللجنة الفنية تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
09:42 PM

"لوشيسكو" و"جونز" و"رومارينهو" يحصدون أولى جوائز الأفضلية في دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي رومارينهو أولى الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار الروماني لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، جاء بعد قيادته فريقه لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 16 نقطة بعد ست جولات.

فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس، والبرازيلي رومارينهو لاعب نادي الاتحاد أفضل لاعب عن شهر سبتمبر.

يُذكر أن اللجنة الفنية تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.

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