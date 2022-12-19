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إحالة "ترامب" للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين

استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس

اتهم مجلس النواب -الليلة الماضية- رسميًّا الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ؛ ليصبح ثالث رئيس في تاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

وبأغلبية 230 صوتًا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت؛ وافَقَ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة رسميًّا إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وسارَعَ الرئيس الجمهوري إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب؛ متهمًا خصومه الديمقراطيين بأنهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب" و"يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيسًا في 2016؛ طبقًا لـ(RT).

وبعدها بدقائق وجّه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونجرس التي أقرّت بأغلبية 229 صوتًا مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي، انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب في يناير المقبل على الأرجح.

ترامب مجلس النواب

الرئيسية/ أخبار العالم

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إحالة "ترامب" للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين
سبق

اتهم مجلس النواب -الليلة الماضية- رسميًّا الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ؛ ليصبح ثالث رئيس في تاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

وبأغلبية 230 صوتًا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت؛ وافَقَ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة رسميًّا إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وسارَعَ الرئيس الجمهوري إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب؛ متهمًا خصومه الديمقراطيين بأنهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب" و"يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيسًا في 2016؛ طبقًا لـ(RT).

وبعدها بدقائق وجّه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونجرس التي أقرّت بأغلبية 229 صوتًا مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي، انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب في يناير المقبل على الأرجح.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
08:25 AM

إحالة "ترامب" للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين

استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم مجلس النواب -الليلة الماضية- رسميًّا الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ؛ ليصبح ثالث رئيس في تاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

وبأغلبية 230 صوتًا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت؛ وافَقَ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة رسميًّا إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وسارَعَ الرئيس الجمهوري إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب؛ متهمًا خصومه الديمقراطيين بأنهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب" و"يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيسًا في 2016؛ طبقًا لـ(RT).

وبعدها بدقائق وجّه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونجرس التي أقرّت بأغلبية 229 صوتًا مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي، انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب في يناير المقبل على الأرجح.

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