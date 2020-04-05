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"الصحة" تحدّث موقع حالات "كورونا".. رصد 191 حالة جديدة

حدّثت وزارة الصحة في وقت مبكر اليوم، عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا عبر الموقع الرسمي الذي سبق أن أعلنت عنه.

ووفقًا للتحديث الجديد اليوم، تم تسجيل 191 حالة جديدة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح في المؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوريًّا لعدة مرات يوميًّا؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.

https://covid19.moh.gov.sa

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحدّث موقع حالات "كورونا".. رصد 191 حالة جديدة
سبق

حدّثت وزارة الصحة في وقت مبكر اليوم، عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا عبر الموقع الرسمي الذي سبق أن أعلنت عنه.

ووفقًا للتحديث الجديد اليوم، تم تسجيل 191 حالة جديدة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح في المؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوريًّا لعدة مرات يوميًّا؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.

https://covid19.moh.gov.sa

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:12 AM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:54 PM

"الصحة" تحدّث موقع حالات "كورونا".. رصد 191 حالة جديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
50
120,325

حدّثت وزارة الصحة في وقت مبكر اليوم، عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا عبر الموقع الرسمي الذي سبق أن أعلنت عنه.

ووفقًا للتحديث الجديد اليوم، تم تسجيل 191 حالة جديدة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح في المؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوريًّا لعدة مرات يوميًّا؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.

https://covid19.moh.gov.sa

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