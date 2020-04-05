"الصحة" تحدّث موقع حالات "كورونا".. رصد 191 حالة جديدة

حدّثت وزارة الصحة في وقت مبكر اليوم، عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا عبر الموقع الرسمي الذي سبق أن أعلنت عنه.

ووفقًا للتحديث الجديد اليوم، تم تسجيل 191 حالة جديدة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح في المؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوريًّا لعدة مرات يوميًّا؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.

https://covid19.moh.gov.sa