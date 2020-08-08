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بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم العاملين في "نقل الركاب"

لمساعدتهم على تحمل أعباء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن البدء في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمن لفتة أبوية حانية، ترمي إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الأهداف الإنسانية للمبادرة في دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص ثلاثة آلاف ريال شهريا، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، ويبدأ الصرف للدفعة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 9 أغسطس2020م، الموافق 19 ذي الحجة 1441هـ.

وبيّن نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان أن الدفعة الأولى من المستحقين استلموا مخصصاتهم يوم الاثنين 6 يوليو من العام 2020م، وتستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وذكر أن كافة المستحقين في مختلف الدفعات هم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأكد "الطاسان" أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة، النقل المدرسي "نقل المعلمات" نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة).

ولفت إلى أن هناك بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

وكانت الهيئة قد أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من تاريخ 20 أبريل 2020م وحتى تاريخ 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني: www.tga.gov.sa .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم العاملين في "نقل الركاب"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن البدء في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمن لفتة أبوية حانية، ترمي إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الأهداف الإنسانية للمبادرة في دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص ثلاثة آلاف ريال شهريا، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، ويبدأ الصرف للدفعة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 9 أغسطس2020م، الموافق 19 ذي الحجة 1441هـ.

وبيّن نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان أن الدفعة الأولى من المستحقين استلموا مخصصاتهم يوم الاثنين 6 يوليو من العام 2020م، وتستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وذكر أن كافة المستحقين في مختلف الدفعات هم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأكد "الطاسان" أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة، النقل المدرسي "نقل المعلمات" نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة).

ولفت إلى أن هناك بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

وكانت الهيئة قد أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من تاريخ 20 أبريل 2020م وحتى تاريخ 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني: www.tga.gov.sa .

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
02:57 PM

بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم العاملين في "نقل الركاب"

لمساعدتهم على تحمل أعباء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن البدء في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمن لفتة أبوية حانية، ترمي إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الأهداف الإنسانية للمبادرة في دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص ثلاثة آلاف ريال شهريا، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، ويبدأ الصرف للدفعة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 9 أغسطس2020م، الموافق 19 ذي الحجة 1441هـ.

وبيّن نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان أن الدفعة الأولى من المستحقين استلموا مخصصاتهم يوم الاثنين 6 يوليو من العام 2020م، وتستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وذكر أن كافة المستحقين في مختلف الدفعات هم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأكد "الطاسان" أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة، النقل المدرسي "نقل المعلمات" نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة).

ولفت إلى أن هناك بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

وكانت الهيئة قد أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من تاريخ 20 أبريل 2020م وحتى تاريخ 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني: www.tga.gov.sa .

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